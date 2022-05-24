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Словакия с разгромным счётом обыграла Данию

Хоккей
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Хозяева не оставили шансов соперникам

Словакия с разгромным счётом обыграла Данию

Фото: World Today News

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В Финляндии завершился матч очередного дня чемпионата мира по хоккею 2022 года. Сборная Словакии разгромила Данию и пропустила лишь одну шайбу.

ЧМ-2022. Группа A

Словакия - Дания 7:1 (2:0, 3:0, 2:1)

На экваторе первого периода Томаш Татар с передачи Михала Криштофа вывел подопечных Крэйга Рэмзи вперёд. За 23 секунды до завершения стартового игрового отрезка Томаш Татар оформил дубль — и вновь после паса Михала Криштофа. На 22-й минуте Павол Регенда, реализовав численное большинство, забросил третью шайбу в ворота Дании. Очко за результативную передачу на свой счёт записал Юрай Слафковски. На 33-й минуте Мислав Росандич забил ещё один гол. На 39-й минуте Юрай Слафковски довёл счёт до разгромного — 5:0. На 48-й минуте Йоахим Блихфельд отыграл один гол. В конце матча отличились Шимон Немец, а также Павол Регенда, оформивший дубль.

Таким образом, сборная Словакии смогла пробиться в плей-офф, Дания же завершает своё выступление на турнире.

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В статье: сборная Словакии по хоккею сборная Дании по хоккею
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