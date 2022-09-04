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Канада обыграла США в финале женского ЧМ по хоккею

Хоккей
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У канадок 12 побед на 21 чемпионате мира, у американок – 9

Канада обыграла США в финале женского ЧМ по хоккею

Фото: Hockey Canada

UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Канады по хоккею победила в финале чемпионата мира сборную США. Это уже второй турнир подряд, на котором канадки обыгрывают американок в решающем матче.

Лишь однажды эти две сборные не сыграли между собой в финале. Это произошло в 2019 году, на турнире в Финляндии, когда хозяйки соревнования смогли пройти Канаду в полуфинале и ворвались в финал. Где и проиграли США.

С 1990 года чемпионат мира по хоккею среди женщин проводился уже 21 раз. Счет по победам в финалах таков: у Канады – 12, у США – 9.

Финал

Канада – США – 2:1

(0:0, 2:1, 0:0)

1:0 – Дженнер

2:0 – Дженнер

2:1 – Рок

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В статье: женская сборная США по хоккею женская сборная Канады по хоккею чемпионат мира по хоккею
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