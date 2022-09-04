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Канада обыграла США в финале женского ЧМ по хоккею
У канадок 12 побед на 21 чемпионате мира, у американок – 9
Фото: Hockey Canada
Женская сборная Канады по хоккею победила в финале чемпионата мира сборную США. Это уже второй турнир подряд, на котором канадки обыгрывают американок в решающем матче.
Лишь однажды эти две сборные не сыграли между собой в финале. Это произошло в 2019 году, на турнире в Финляндии, когда хозяйки соревнования смогли пройти Канаду в полуфинале и ворвались в финал. Где и проиграли США.
С 1990 года чемпионат мира по хоккею среди женщин проводился уже 21 раз. Счет по победам в финалах таков: у Канады – 12, у США – 9.
Финал
Канада – США – 2:1
(0:0, 2:1, 0:0)
1:0 – Дженнер
2:0 – Дженнер
2:1 – Рок
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