Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мемориал Фомы Шаркози. Сборная Украины в овертайме обыграла Италию
Интрига сохранялась до конца матча
Фото: twitter IIHF
Национальная сборная Украины стартовала на Мемориале Фомы Шаркози в Будапеште с победы.
Италия – Украина – 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Шайбы: 1:0 – Петан (Микели, – подв. больш.), 37:21. 1:1 – Михнов (Кукла, Пангелов-Юлдашев, – подв. больш.), 56:54. 1:2 – Пересунько (Мережко), 63:18
В стартовой 20-минутке наша команда переигрывала соперников по количеству бросков (13 – 4), но воспользоваться преимуществом так и не удалось.
Во второй 20-минутке итальянцы после внесенных тренерским штабом коррективов выглядели более агрессивными и повели в счете, реализовав двойное численное большинство.
На самом старте третьего периода украинцы могли отыграться, но Италию спас Джейк Смит. В общем, заключительная 20-минутка получилась самой динамичной. Получив двойное большинство Андрей Михнов, после паса от Виталия Куклы, оказался перед воротами без опеки и направил шайбу под перекладину ворот Смита – 1:1!
Судьба матча решилась в овертайме, где сборная Украины довела дело до победы – 2:1!
В субботу, 12 ноября, в 19.30 украинцы проведут второй матч, теперь со сборной Словении.
Популярное сейчас
- Динамо - Александрия 3:1. Одни получили легкость, другие не справились с грузом
- Динамо - Александрия: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Украины
- "То же самое, вероятно, и на украинской стороне". Представитель Пентагона – о потерях России в войне
- НХЛ. Виннипег разгромили Чикаго, Бостон минимально проиграл Торонто
- Красотка дня. Прелестная жена лидера Днепра-1 Александра Пихаленка. ФОТО
- "Завали свой рот, клоун". Милевский взорвался после шутки Василькова про его внешний вид. ФОТО