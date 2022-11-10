Мемориал Фомы Шаркози. Сборная Украины в овертайме обыграла Италию

Национальная сборная Украины стартовала на Мемориале Фомы Шаркози в Будапеште с победы.

Италия – Украина – 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – Петан (Микели, – подв. больш.), 37:21. 1:1 – Михнов (Кукла, Пангелов-Юлдашев, – подв. больш.), 56:54. 1:2 – Пересунько (Мережко), 63:18

В стартовой 20-минутке наша команда переигрывала соперников по количеству бросков (13 – 4), но воспользоваться преимуществом так и не удалось.

Во второй 20-минутке итальянцы после внесенных тренерским штабом коррективов выглядели более агрессивными и повели в счете, реализовав двойное численное большинство.

На самом старте третьего периода украинцы могли отыграться, но Италию спас Джейк Смит. В общем, заключительная 20-минутка получилась самой динамичной. Получив двойное большинство Андрей Михнов, после паса от Виталия Куклы, оказался перед воротами без опеки и направил шайбу под перекладину ворот Смита – 1:1!

Судьба матча решилась в овертайме, где сборная Украины довела дело до победы – 2:1!

В субботу, 12 ноября, в 19.30 украинцы проведут второй матч, теперь со сборной Словении.