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Защитник молодежной сборной Украины по хоккею признан лучшим игроком матча с Эстонией

Хоккей
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Он сумел сравнять счет в матче

Защитник молодежной сборной Украины по хоккею признан лучшим игроком матча с Эстонией

Фото: ФХУ

Новина українською

Защитник молодежной сборной Украины Алексей Дахновский признан лучшим игроком матча ЧМ-2022 в дивизионе 1В против Эстонии (3:2).

Украинец отличился заброшенной шайбой, которая помогла "сине-желтым" сравнять счет за три с половиной минуты до конца встречи.

Напомним, что в этом матче сборная Украины совершила камбэк на последних секундах встречи.

Уже 16 декабря украинцы сыграют с Кореей U-20.

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