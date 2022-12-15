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Защитник молодежной сборной Украины по хоккею признан лучшим игроком матча с Эстонией
Он сумел сравнять счет в матче
Фото: ФХУ
Защитник молодежной сборной Украины Алексей Дахновский признан лучшим игроком матча ЧМ-2022 в дивизионе 1В против Эстонии (3:2).
Украинец отличился заброшенной шайбой, которая помогла "сине-желтым" сравнять счет за три с половиной минуты до конца встречи.
Напомним, что в этом матче сборная Украины совершила камбэк на последних секундах встречи.
Уже 16 декабря украинцы сыграют с Кореей U-20.
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