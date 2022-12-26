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УХЛ ушла на месячный перерыв. Сокол стал зимним чемпионом. ТАБЛИЦА

Хоккей
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Но по потерянным очкам возглавляет таблицу команда из Херсона

УХЛ ушла на месячный перерыв. Сокол стал зимним чемпионом. ТАБЛИЦА

Фото: Федерація хокею України / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Украинская хоккейная лига 25 декабря провела последние матчи в этом календарном году.

По их итогу киевский "Сокол" смог захватить единоличное лидерство в таблице, а "Кременчуг" с отставанием в два балла выйти на второе место в таблице. Третьим сейчас идет херсонский "Днепр", который имеет две игры в запасе и всего три очка отставания. То есть по потерянным очкам именно "щуки" являются скрытым лидером УХЛ.

В нижней половине таблицы выше идет калушский "Легион" - именно он благодаря серии из четырех побед подряд стал главным претендентом на последнее, четвертое, место в плей-офф турнира. Замыкают таблицу "Киев" и "Берсерки" - с начала сезона они одержали только по одной победе в основное время.

УХЛ идет на месячный перерыв, связанный с участием студенческой сборной Украины в турне по Северной Америке и Универсиаде. В регулярном чемпионате Украины команды должны провести по 30 матчей. Четыре лучших продолжат соревнования в плейофф, начало которого запланировано на март.

УХЛ ушла на месячный перерыв. Сокол стал зимним чемпионом. ТАБЛИЦА - изображение 1

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В статье: Сокол (Киев) ХК Кременчуг ХК Днепр (Херсон) Харьковские Берсерки ХК Киев
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