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Голливуд отдыхает. В НХЛ команда спаслась от поражения ровно за секунду до сирены и выиграла в овертайме. ВИДЕО
Невероятная развязка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Даллас" приехал к "Нью-Йорк Рейнджерс" в качестве второй команды Запада. Первый период заброшенных шайб не принес, а на исходе второй "звезды" из Далласа открыли счет. Все шло к их победе, с чем не могли согласиться хозяева и штурмовали ворота соперников вшестером и без голкипера на площадке. Их старания окупились: ровно за секунду до завершения основного времени "рейнджеры" в сумбуре у чужих ворот все же забросили шайбу и перевели игру в овертайм.
А там в составах "три на три" хозяева еще и вырвали победу. К слову, уже вторую в текущем сезоне. Для "Далласа" нью-йоркские "рейнджеры" становятся одним из самых неудобных соперников: из пяти последних матчей только один завершился в пользу "Старс".
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