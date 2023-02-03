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Сокол уверенно обыграл Киев в матче чемпионата Украины

Хоккей
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Хозяева не дали ни малейшего шанса гостям

Сокол уверенно обыграл Киев в матче чемпионата Украины

Фото: facebook.com/hcsokil

Новина українською

Действующие чемпионы Украины "Сокол" продолжают борьбу за победу в регулярном чемпионате.

Хозяева победили земляков в шестой раз в шести матчах сезона. В этой встрече дебютную шайбу за "Сокол" забросил Владимир Костромитин.

Благодаря этой победе "Сокол" набрал 50 очков и занимает второе место таблицы. "Днепр" опережает киевлян на один пункт. У "Кременчуга" – 48 очков и по сравнению с конкурентами игра в запасе.

Следующий матч "Сокол" сыграет с Кременчугом, где команда проведет два матча: 10 февраля с "Берсерками", 11 февраля - с "Кременчугом".

"Киев" сыграет 11 февраля с "Берсерками", 12 февраля – с "Кременчугом".

"Сокол" – "Киев" – 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – Костромитин (Евсейчик, Жеребко), 02:33. 2:0 - Янишевский (Толстушко, Евсейчик), 35:10. 3:0 - Слюсар (Куцевич, Вал. Алексюк), 37:19. 4:0 – Кочан, 37:42. 4:1 – Зик, 55:46

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В статье: ХК Сокол (Киев)
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