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Сокол уверенно обыграл Киев в матче чемпионата Украины
Хозяева не дали ни малейшего шанса гостям
Фото: facebook.com/hcsokil
Действующие чемпионы Украины "Сокол" продолжают борьбу за победу в регулярном чемпионате.
Хозяева победили земляков в шестой раз в шести матчах сезона. В этой встрече дебютную шайбу за "Сокол" забросил Владимир Костромитин.
Благодаря этой победе "Сокол" набрал 50 очков и занимает второе место таблицы. "Днепр" опережает киевлян на один пункт. У "Кременчуга" – 48 очков и по сравнению с конкурентами игра в запасе.
Следующий матч "Сокол" сыграет с Кременчугом, где команда проведет два матча: 10 февраля с "Берсерками", 11 февраля - с "Кременчугом".
"Киев" сыграет 11 февраля с "Берсерками", 12 февраля – с "Кременчугом".
"Сокол" – "Киев" – 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)
Шайбы: 1:0 – Костромитин (Евсейчик, Жеребко), 02:33. 2:0 - Янишевский (Толстушко, Евсейчик), 35:10. 3:0 - Слюсар (Куцевич, Вал. Алексюк), 37:19. 4:0 – Кочан, 37:42. 4:1 – Зик, 55:46
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