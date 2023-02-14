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Сокол в серии буллитов обыграл Днепр и закрепился на втором месте турнирной таблицы чемпионата Украины
Гости сумели выбороть победу
Фото: ФХУ
14 февраля состоялся очередной матч чемпионата Украины, в котором "Днепр" принимал "Сокол". Киевляне одолели херсонцев, уступая 0:2, в серии буллитов.
14 февраля. Калуш. Ледовая арена имени Степана Бандеры
Днепр (Херсон) – Сокол (Киев) – 2:3 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0)
"Днепр" более агрессивно начал матч, но "Сокол" сумел выровнять ход игры и даже некоторое время доминировал на льду арены имени Батька Бандеры. Номинальные хозяева воспользовались первым же большинством, не оставив шансов Богдану Дьяченко.
"Щуки" контролировали ход игры. "Днепр" выглядел более организованно и агрессивно. Наконец, выдержав определенное давление на свои владения, херсонцы дождались ошибок игроков "Сокола" и забросили второй раз.
"Сокол" пытался отыграться и ему это удалось: сначала Игорь Слюсарь точным броском в верхний угол сократил отставание. А в формате 4х5 Алексей Янишевский обворовал Захарченко и сравнял счет – 2:2.
В овертайме более убедительно выглядели более опытные игроки "Сокола", но выйти вперед команда не сумела. В итоге именно точный бросок Чердака, но в буллитной серии, поставит в этой встрече точку.
"Сокол" победил "Днепр" и набрал 55 очков, сохранив за собой второе место.
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