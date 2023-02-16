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Днепр с разницей в 10 шайб обыграл Киев

Хоккей
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Результаты матча чемпионата Украины

Днепр с разницей в 10 шайб обыграл Киев

Фото: ФХУ

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Херсонский "Днепр" разгромив "Киев" в матче чемпионата Украины с разницей в "+10" шайб и вернулся на первое место.

Героем встречи стал защитник Артем Гребеник, забросивший пять шайб за игру. Также стоит отметить форварда Даниила Тищенко, который трижды отличился в трех различных игровых ситуациях.

"Днепр" (Херсон) – ХК "Киев" – 13:3 (2:1, 6:0, 5:2)

Третий матч за три дня стал легкой прогулкой для "Днепра". Херсонцы продемонстрировали серьезную нацеленность на ворота усеченного состава киевлян и одержали рекордную победу в сезоне – 13:3!

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В статье: ХК Днепр (Херсон)
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Источник:
ФХУ

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