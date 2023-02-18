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НХЛ. Чикаго побеждает Оттаву, Анахайм уступает Лос-Анджелесу

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Чикаго побеждает Оттаву, Анахайм уступает Лос-Анджелесу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 17 на 18 февраля прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Оттава" – "Чикаго"

3:4 (0:1, 1:0, 2:2, 0:1)

"Айлендерс" - "Питтсбург"

5:4 (1:1, 2:3, 2:0)

"Миннесота" – "Даллас"

2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, по буллитам – 2:1)

"Анахайм" – "Лос-Анджелес"

3:6 (0:1, 1:2, 2:3, 0:0)

"Эдмонтон" – "Рейнджерс"

4:5 (4:1, 0:1, 0:2, 0:0, по буллитам – 1:2)

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В статье: НХЛ
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