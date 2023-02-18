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НХЛ. Чикаго побеждает Оттаву, Анахайм уступает Лос-Анджелесу
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 17 на 18 февраля прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Оттава" – "Чикаго"
3:4 (0:1, 1:0, 2:2, 0:1)
"Айлендерс" - "Питтсбург"
5:4 (1:1, 2:3, 2:0)
"Миннесота" – "Даллас"
2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, по буллитам – 2:1)
"Анахайм" – "Лос-Анджелес"
3:6 (0:1, 1:2, 2:3, 0:0)
"Эдмонтон" – "Рейнджерс"
4:5 (4:1, 0:1, 0:2, 0:0, по буллитам – 1:2)
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