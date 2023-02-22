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Коннор Макдэвид стал пятым игроком в истории НХЛ по скорости достижения 800 очков
Быстрее всех это сделал Уэйн Гретцки, которому понадобилось 352 матча на 800 очков
Фото: НХЛ
В Эдмонтоне прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между "Эдмонтон Ойлерз" и "Филадельфией Флайерз". Волевую победу в матче одержали хозяева со счётом 4:2.
Капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид забросил две шайбы и отдал результативную передачу, таким образом его общее количество очков в НХЛ стало 802 (283+519). На это 26-летнему канадцу потребовалось 545 матчей.
Макдэвид стал пятым хоккеистом в истории НХЛ по скорости достижения 800 очков в лиге. Быстрее всех это сделал Уэйн Гретцки, которому понадобилось 352 матча на 800 очков.
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