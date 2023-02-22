Коннор Макдэвид стал пятым игроком в истории НХЛ по скорости достижения 800 очков

В Эдмонтоне прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между "Эдмонтон Ойлерз" и "Филадельфией Флайерз". Волевую победу в матче одержали хозяева со счётом 4:2.

Капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид забросил две шайбы и отдал результативную передачу, таким образом его общее количество очков в НХЛ стало 802 (283+519). На это 26-летнему канадцу потребовалось 545 матчей.

Макдэвид стал пятым хоккеистом в истории НХЛ по скорости достижения 800 очков в лиге. Быстрее всех это сделал Уэйн Гретцки, которому понадобилось 352 матча на 800 очков.