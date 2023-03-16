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Сокол - Днепр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Хоккей
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Прямая трансляция матча плей-офф чемпионата Украины

Сокол - Днепр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Фото: facebook.com/hcsokil

Новина українською

В четверг, 16 марта, состоится третий поединок полуфинальной серии между "Соколом" и херсонским "Днепром".

Начало в 18:00

Сокол – Днепр

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В статье: ХК Сокол (Киев) ХК Днепр (Херсон)
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