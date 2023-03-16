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Сокол - Днепр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
Прямая трансляция матча плей-офф чемпионата Украины
Фото: facebook.com/hcsokil
В четверг, 16 марта, состоится третий поединок полуфинальной серии между "Соколом" и херсонским "Днепром".
Начало в 18:00
Сокол – Днепр
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