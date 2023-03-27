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Сокол - Кременчук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Хоккей
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Прямая трансляция матча плей-офф чемпионата Украины

Сокол - Кременчук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Фейсбук Кременчука

Новина українською

В понедельник, 27 марта, состоится третья встреча финальной серии чемпионата Украины, в которой встретятся "Кременчуг" и киевский "Сокол".

Финал. Чемпионат Украины

Начало встречи – в 18:00.

Сокол – Кременчуг

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Сокол с минимальным счетом обыграл Кременчук и сравнял счет в финальной серии
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В статье: Сокол (Киев) Кременчук смотреть онлайн
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