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Сокол - Кременчук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
Прямая трансляция матча плей-офф чемпионата Украины
Фейсбук Кременчука
В понедельник, 27 марта, состоится третья встреча финальной серии чемпионата Украины, в которой встретятся "Кременчуг" и киевский "Сокол".
Финал. Чемпионат Украины
Начало встречи – в 18:00.
Сокол – Кременчуг
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