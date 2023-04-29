Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Главный тренер сборной Украины: Все готовятся к битве с Японией
Болеем всем сердцем
https://fhu.com.ua/
Главный тренер сборной Украины по хоккею Вадим Шахрайчук прокомментировал ожидания от матча с Японией на чемпионате мира 2023. Его слова цитирует Суспільне:
"Все готовятся к битве с Японией, все здоровы, слава богу. Работаем, изучаем соперника, хоть он и очень знаком. Чисто психологически готовимся.
Думаю, что серия без побед над Японией не влияет. Мы знаем этих японцев, за два года очень много с ними сыграли. Да, мы проиграли, но надеюсь, что наша нынешняя сборная готова выигрывать" – сказал он.
Напомним, что матч Украина – Япония начнется сегодня, 29 апреля, в 19:30 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- В Севастополе произошел мощный пожар на нефтебазе. Россияне говорят, что атаковал беспилотник
- Шахтер гарантировал себе участие в еврокубках 2023/24
- У Баварии провели обыски из-за дела об отмывании денег русским олигархом
- Украина U18 - Венгрия U18: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча ЧМ по хоккею
- Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО
- Ответ Кришу и Нганну. Месси встретился с бойцом ММА, который сделал татуировку с лицом Лео. ФОТО