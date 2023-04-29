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Главный тренер сборной Украины: Все готовятся к битве с Японией

Хоккей
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Болеем всем сердцем

Главный тренер сборной Украины: Все готовятся к битве с Японией

https://fhu.com.ua/

UA-Футбол
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Главный тренер сборной Украины по хоккею Вадим Шахрайчук прокомментировал ожидания от матча с Японией на чемпионате мира 2023. Его слова цитирует Суспільне:

"Все готовятся к битве с Японией, все здоровы, слава богу. Работаем, изучаем соперника, хоть он и очень знаком. Чисто психологически готовимся.

Думаю, что серия без побед над Японией не влияет. Мы знаем этих японцев, за два года очень много с ними сыграли. Да, мы проиграли, но надеюсь, что наша нынешняя сборная готова выигрывать" – сказал он.

Напомним, что матч Украина – Япония начнется сегодня, 29 апреля, в 19:30 по киевскому времени.

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В статье: сборная Украины по хоккею Вадим Шахрайчук
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