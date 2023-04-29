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Сборная Украины уступила Японии в заключительном поединке

Хоккей
(1 голосов)

Возвращение Украины в дивизион ІА не состоится

Сборная Украины уступила Японии в заключительном поединке

Фото: ФХУ

Новина українською

Сборная Украины по хоккею провела последний матч чемпионата мира в дивизионе ІВ. "Сине-желтые" проиграли национальной команде Японии. Подопечные Вадима Шахрайчука уступили со счетом - 5:3.

Первый период украинцы проиграли в две шайбы. Второй период прошел по аналогичному сценарию для наших ребят. После первых двух периодов наша сборная уступала 0:4. В третьем периоде Украина предприняла попытку камбэка, забив три шайбы. Япония смогла забить в каждом из трех периодов.

После поражения Китаю на старте чемпионата мира Украина одержала три победы - над Сербией, Эстонией и Нидерландами. Причем последний матч против нидерландской сборной наша комада закончила со счетом 14:2 - самая крупная победа за последние 13 лет.

Для возвращения в дивизион ІА украинцам нужно было побеждать японцев в основное время.

Чемпионат мира по хоккею. Дивизион ІВ. 5 тур
29 апреля.
Япония - Украина 5:1

Шайбы: 1:0. Сузуки (8), 2:0. Хирано (20 - более), 3:0. Хирано (30 - более), 4:0. Тахаги (30), 5:0. К.Оцу (41), 5:1. Ворона (46 - более), 5:2. Фадеев (53), 5:3. Коренчук (57)

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В статье: Украина Япония
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