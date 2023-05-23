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Сборная Словакии уверенно обыграла Норвегию в матче чемпионата мира
Результаты матчей
Фото: World Today News
23 мая состоялся матч чемпионата мира по хоккею. Встретились соперники по группе B — сборные Словакии и Норвегии. Победу в этой игре одержали хоккеисты сборной Словакии со счётом 4:1.
Счёт в матче был открыт на первых минутах, через несколько минут преимущество Словакии удвоил Петер Цегларик. Третья шайба в ворота Норвегии тоже залетела в первом периоде. Единственная шайба сборной Норвегии была заброшена в начале второго тайма, а в концовке матча Рихард Паник увеличив отрыв.
Словакия набрала 11 очков и занимает в турнирной таблице четвёртое место.
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