Сборная Словакии уверенно обыграла Норвегию в матче чемпионата мира

23 мая состоялся матч чемпионата мира по хоккею. Встретились соперники по группе B — сборные Словакии и Норвегии. Победу в этой игре одержали хоккеисты сборной Словакии со счётом 4:1.

Счёт в матче был открыт на первых минутах, через несколько минут преимущество Словакии удвоил Петер Цегларик. Третья шайба в ворота Норвегии тоже залетела в первом периоде. Единственная шайба сборной Норвегии была заброшена в начале второго тайма, а в концовке матча Рихард Паник увеличив отрыв.

Словакия набрала 11 очков и занимает в турнирной таблице четвёртое место.