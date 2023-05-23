  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Сборная Словакии уверенно обыграла Норвегию в матче чемпионата мира
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Словакии уверенно обыграла Норвегию в матче чемпионата мира

Хоккей
(1 голосов)

Результаты матчей

Сборная Словакии уверенно обыграла Норвегию в матче чемпионата мира

Фото: World Today News

Новина українською

23 мая состоялся матч чемпионата мира по хоккею. Встретились соперники по группе B — сборные Словакии и Норвегии. Победу в этой игре одержали хоккеисты сборной Словакии со счётом 4:1.

Счёт в матче был открыт на первых минутах, через несколько минут преимущество Словакии удвоил Петер Цегларик. Третья шайба в ворота Норвегии тоже залетела в первом периоде. Единственная шайба сборной Норвегии была заброшена в начале второго тайма, а в концовке матча Рихард Паник увеличив отрыв.

Словакия набрала 11 очков и занимает в турнирной таблице четвёртое место.

По теме
yellow-arrow
ЧМ-2023 по хоккею. Сборная США в овертайме дожала Швецию
yellow-arrow
Сборная Канады вырвала победу у Чехии и вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею
yellow-arrow
Сборная Германии разгромила Францию и вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Словакии по хоккею
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде