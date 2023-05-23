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Определились две четвертьфинальные пары чемпионата мира-2023 по хоккею
Сегодня станут известны все участники 1/4 финала
Фото: Olympics
После четырёх сыгранных встреч заключительного игрового дня группового этапа на чемпионате мира по хоккею — 2023 стали известны две четвертьфинальные пары.
Победитель группы В — сборная Швейцарии — в 1/4 финала турнира встретится с четвёртым местом группы А — национальной командой Германии.
Второе место группы В — сборная Канады — в четвертьфинале сыграет с Финляндией, которая заняла третью строчку в турнирной таблице группы А.
Окончательная сетка плей-офф определится после игры Швейцария — Латвия, которая состоится сегодня, 23 мая, в 20:20.
Напомним, четвертьфиналы чемпионата мира — 2023 пройдут 25 мая.
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