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Определились две четвертьфинальные пары чемпионата мира-2023 по хоккею

Хоккей
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Сегодня станут известны все участники 1/4 финала

Определились две четвертьфинальные пары чемпионата мира-2023 по хоккею

Фото: Olympics

Новина українською

После четырёх сыгранных встреч заключительного игрового дня группового этапа на чемпионате мира по хоккею — 2023 стали известны две четвертьфинальные пары.

Победитель группы В — сборная Швейцарии — в 1/4 финала турнира встретится с четвёртым местом группы А — национальной командой Германии.

Второе место группы В — сборная Канады — в четвертьфинале сыграет с Финляндией, которая заняла третью строчку в турнирной таблице группы А.

Окончательная сетка плей-офф определится после игры Швейцария — Латвия, которая состоится сегодня, 23 мая, в 20:20.

Напомним, четвертьфиналы чемпионата мира — 2023 пройдут 25 мая.

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В статье: чемпионат мира по хоккею
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