  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Даллас одержал первую победу в серии с Вегасом
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Даллас одержал первую победу в серии с Вегасом

Хоккей
(1 голосов)

Результат матча полуфинала Кубка Стэнли

Даллас одержал первую победу в серии с Вегасом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Далласе (США) завершился четвёртый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором "Даллас Старз" принимал "Вегас Голден Найтс". Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе гостей первый гол забил Вильям Карлссон и Джонатан Маршессо.

За "Даллас" дублем отметился американский нападающий Джейсон Робертсон. Итоговый счёт матча в овертайме установил форвард хозяев Джо Павелски.

Счёт в серии стал 3-1 в пользу "Вегаса". Во втором полуфинале путёвку в решающую стадию турнира разыгрывали "Каролина" и "Флорида". "Флорида" выиграла серию со счётом 4-0.

По теме
yellow-arrow
Стали известны все участники полуфинальных матчей чемпионата мира по хоккею
yellow-arrow
ЧМ-2023 по хоккею. Сборная США обыграла Чехию и вышла в полуфинал соревнований
yellow-arrow
Каролина третий раз уступила в финале Восточной конференции со счётом 0:4
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Даллас Мэверикс Даллас Маверикс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде