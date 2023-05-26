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Даллас одержал первую победу в серии с Вегасом
Результат матча полуфинала Кубка Стэнли
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В Далласе (США) завершился четвёртый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором "Даллас Старз" принимал "Вегас Голден Найтс". Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:2.
В составе гостей первый гол забил Вильям Карлссон и Джонатан Маршессо.
За "Даллас" дублем отметился американский нападающий Джейсон Робертсон. Итоговый счёт матча в овертайме установил форвард хозяев Джо Павелски.
Счёт в серии стал 3-1 в пользу "Вегаса". Во втором полуфинале путёвку в решающую стадию турнира разыгрывали "Каролина" и "Флорида". "Флорида" выиграла серию со счётом 4-0.
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