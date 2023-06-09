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Джонатан Маршессо установил рекорд Вегаса по результативной серии в одном плей-офф НХЛ

Хоккей
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Матч завершился победой Флориды

Джонатан Маршессо установил рекорд Вегаса по результативной серии в одном плей-офф НХЛ

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Санрайзе прошел третий матч финала Кубка Стэнли, в котором "Флорида Пантерз" встречалась с "Вегас Голден Найтс".

Матч завершился победой "Флориды" результативной передачей отметился Джонатан Маршессо.

Таким образом, Маршессо продлил серию с набранными очками в нынешнем плей-офф до восьми матчей, благодаря чему установил рекорд "Вегаса" по результативной серии в одном плей-офф НХЛ.

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В статье: Кубок Стэнли
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