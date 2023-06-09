Джонатан Маршессо установил рекорд Вегаса по результативной серии в одном плей-офф НХЛ

В Санрайзе прошел третий матч финала Кубка Стэнли, в котором "Флорида Пантерз" встречалась с "Вегас Голден Найтс".

Матч завершился победой "Флориды" результативной передачей отметился Джонатан Маршессо.

Таким образом, Маршессо продлил серию с набранными очками в нынешнем плей-офф до восьми матчей, благодаря чему установил рекорд "Вегаса" по результативной серии в одном плей-офф НХЛ.