Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джонатан Маршессо установил рекорд Вегаса по результативной серии в одном плей-офф НХЛ
Матч завершился победой Флориды
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Санрайзе прошел третий матч финала Кубка Стэнли, в котором "Флорида Пантерз" встречалась с "Вегас Голден Найтс".
Матч завершился победой "Флориды" результативной передачей отметился Джонатан Маршессо.
Таким образом, Маршессо продлил серию с набранными очками в нынешнем плей-офф до восьми матчей, благодаря чему установил рекорд "Вегаса" по результативной серии в одном плей-офф НХЛ.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Красотки дня. Невероятные вторые половинки игроков Интера. ФОТО
- Звездный экс-легионер Шахтера опубликовал фото в футболке сборной Украины
- В СБУ сообщили, кто именно у россиян взорвал Каховскую ГЭС – информация из перехвата
- Флорида обыграла Вегас в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли
- Забарный женился и собрал на свадьбу половину состава Динамо. ФОТО
- Цитаишвили и его девушка сыграли свадьбу. Среди гостей были Тина Кароль и даже Ордец. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн