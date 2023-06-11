Кубок Стэнли. Вегас побеждает Флориду и увеличивает отрыв в финальной серии

В ночь с 10 на 11 июня состоялся четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли сезона 2022/2023. Вашему вниманию его результат:

"Флорида" – "Вегас"

2 – 3 (0-1; 1-2; 1-0)

1 период: 0-1 Стивенсон (01,39);

2 период: 0-2 Стивенсон (07,28); 0-3 Карлссон (11,04); 1-3 Монтур (16,09);

3 период: 2-3 Барков (03,50)

Счет в серии: 1-3

Отметим, что для победы "Вегасу" нужно выиграть еще один матч.