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Кубок Стэнли. Вегас побеждает Флориду и увеличивает отрыв в финальной серии

Хоккей
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Всего одна победа

Кубок Стэнли. Вегас побеждает Флориду и увеличивает отрыв в финальной серии

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 10 на 11 июня состоялся четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли сезона 2022/2023. Вашему вниманию его результат:

"Флорида" – "Вегас"

2 – 3 (0-1; 1-2; 1-0)

1 период: 0-1 Стивенсон (01,39);

2 период: 0-2 Стивенсон (07,28); 0-3 Карлссон (11,04); 1-3 Монтур (16,09);

3 период: 2-3 Барков (03,50)

Счет в серии: 1-3

Отметим, что для победы "Вегасу" нужно выиграть еще один матч.

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В статье: Флорида Пантерз Вегас Голден Найтс Кубок Стэнли
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