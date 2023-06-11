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Кубок Стэнли. Вегас побеждает Флориду и увеличивает отрыв в финальной серии
Всего одна победа
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 10 на 11 июня состоялся четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли сезона 2022/2023. Вашему вниманию его результат:
"Флорида" – "Вегас"
2 – 3 (0-1; 1-2; 1-0)
1 период: 0-1 Стивенсон (01,39);
2 период: 0-2 Стивенсон (07,28); 0-3 Карлссон (11,04); 1-3 Монтур (16,09);
3 период: 2-3 Барков (03,50)
Счет в серии: 1-3
Отметим, что для победы "Вегасу" нужно выиграть еще один матч.
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