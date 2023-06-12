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Филадельфия готова продать одного из лучших форвардов

Хоккей
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В клубе идет перестройка

Филадельфия готова продать одного из лучших форвардов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Филадельфии Флайерз" Скотт Лотон может продолжить карьеру в другой команде Национальной хоккейной лиги. Об этом пишет sportsnet.ca.

"Филадельфия" меняет свою команду. У них будет много молодых хоккеистов, и рядом с ними нужны опытные игроки. В идеальной ситуации они бы хотели оставить Лотона, но если им сделают правильное предложение, то оно будет рассмотрено", — пишет инсайдер Эллиотт Фридман.

Соглашение Лотона с "Флайерз" рассчитано до окончания сезона-2025/2026. По нему он получает € 2,79 млн в год.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Лотон набрал 43 (18+25) очка в 78 матчах.

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В статье: Филадельфия Флайерз
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