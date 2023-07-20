Сокол подписал контракт с опытным защитником

36-летний защитник Владимир Алексюк возвращается в "Сокол".

За основной состав команды, в чемпионате Украины Алексюк-старший начал выступать с 18-ти лет, стал с "Соколом" чемпионом Украины в 2009-м и еще в двух сезонах, завершившихся для команды чемпионством. В частности, в предыдущем чемпионате, в котором Владимир провел две трети матчей регулярного чемпионата, после чего ушел из команды и с тех пор не имел постоянной игровой практики.

В общей сложности за "Сокол" в 2006-2010-м, 2022-2023 годах Алексюк-старший провел 252 матча, в которых забросил 16 шайб и отдал 60 передач.