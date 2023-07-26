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Флорида показала новый логотип, посвященный 30-летию клуба

Хоккей
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Он выполнен в традиционных тонах

Флорида показала новый логотип, посвященный 30-летию клуба

google.co.uk

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"Флорида Пантерз" на своём официальном сайте представила обновлённый логотип, приуроченный к 30-летию клуба.

"Флорида Пантерз" базируется в городе Санрайз (штат Флорида, США) и была основана в 1993 году. Финалист плей-офф Кубка Стэнли сезонов-1995/1996 и 2022/2023.

В прошлом сезоне "пантеры" в финале Кубка Стэнли уступили "Вегас Голден Найтс" со счётом 1-4 в серии.

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В статье: Флорида Пантерз
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