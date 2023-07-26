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Флорида показала новый логотип, посвященный 30-летию клуба
Он выполнен в традиционных тонах
google.co.uk
"Флорида Пантерз" на своём официальном сайте представила обновлённый логотип, приуроченный к 30-летию клуба.
"Флорида Пантерз" базируется в городе Санрайз (штат Флорида, США) и была основана в 1993 году. Финалист плей-офф Кубка Стэнли сезонов-1995/1996 и 2022/2023.
В прошлом сезоне "пантеры" в финале Кубка Стэнли уступили "Вегас Голден Найтс" со счётом 1-4 в серии.
A closer look at our 30th Anniversary logo ???? pic.twitter.com/5J3tyCqzS2— Florida Panthers (@FlaPanthers) July 26, 2023
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