Флорида показала новый логотип, посвященный 30-летию клуба

"Флорида Пантерз" на своём официальном сайте представила обновлённый логотип, приуроченный к 30-летию клуба.

"Флорида Пантерз" базируется в городе Санрайз (штат Флорида, США) и была основана в 1993 году. Финалист плей-офф Кубка Стэнли сезонов-1995/1996 и 2022/2023.

В прошлом сезоне "пантеры" в финале Кубка Стэнли уступили "Вегас Голден Найтс" со счётом 1-4 в серии.

A closer look at our 30th Anniversary logo ???? pic.twitter.com/5J3tyCqzS2