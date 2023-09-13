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Кубок Украины. Сокол в стартовом матче обыграл Днепр в серии буллитов
Матч получился весьма интересным
Фото: ФХУ
13 сентября стартовал групповой этап Кубка Украины по хоккею. В группе А сыграли "Сокол" и херсонский "Днепр".
"Днепр" уверенно начал и в заключительном периоде вел в счете 3:1, но "Сокол" воспользовался расслабленностью херсонского клуба и сумел сократить отставание, а впоследствии и сравнять счет в матче.
Матч завершился вничью 3:3 и все решалось в серии буллитов, где оказались сильнее именно игроки киевского клуба.
Кубок Украины по хоккею. Групповой этап
Сокол - Днепр 4:3 (по буллитам)
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