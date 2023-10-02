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Кременчук с разгромной победы стартовал в чемпионате Украины
Команда обыграла новичка
Фейсбук Кременчука
Состоялся один из матчей первого тура нового сезона чемпионата Украины.
Тризуб провел поединок с Кременчуком. Уверенную победу одержали гости и не позволили соперникам забросить ни единой шайбы.
Напомним, что перед стартом соревнований Кременчук выиграл Кубок Украины-2023, одержав победу над Соколом (4:3).
Чемпионат Украины по хоккею
Тризуб — Кременчуг 0:7 (0:1, 0:5, 0:1)
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