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Кременчук с разгромной победы стартовал в чемпионате Украины

Хоккей
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Команда обыграла новичка

Кременчук с разгромной победы стартовал в чемпионате Украины

Фейсбук Кременчука

Новина українською

Состоялся один из матчей первого тура нового сезона чемпионата Украины.

Тризуб провел поединок с Кременчуком. Уверенную победу одержали гости и не позволили соперникам забросить ни единой шайбы.

Напомним, что перед стартом соревнований Кременчук выиграл Кубок Украины-2023, одержав победу над Соколом (4:3).

Чемпионат Украины по хоккею

Тризуб — Кременчуг 0:7 (0:1, 0:5, 0:1)

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В статье: ХК Кременчуг
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