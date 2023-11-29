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Макдэвид может побить рекорд Гретцки по очкам за Эдмонтон
Хоккеист заработал 12 очков за 3 матча
Капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид отметился голом и двумя результативными передачами в победном матче с "Вегасом" (5:4 Б).
В последних пяти матчах Коннор набрал 15 (4+11) очков. Это на два очка больше, чем Макдэвид заработал в первых 14 матчах сезона. Если взять отрезок в последние три игры, то Макдэвид едва не повторил рекорд "Эдмонтона", установленный Уэйном Гретцки в марте 1988-го, когда легендарный канадец заработал 13 очков за три матча. На счету Макдэвида 12 очков за последние три матча.
Примечательно, что в последней игре все три своих очка Макдэвид набрал во втором периоде. Благодаря этому Макдэвид сравнялся с капитаном "Питтсбурга" Сидни Кросби по количеству периодов с тремя и более очками среди действующих хоккеистов лиги.
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