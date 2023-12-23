  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ. Филадельфия в серии буллитов уступает Детройту, Виннипег разгромили Бостон
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Филадельфия в серии буллитов уступает Детройту, Виннипег разгромили Бостон

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Филадельфия в серии буллитов уступает Детройту, Виннипег разгромили Бостон

google.co.uk

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 22 на 23 декабря прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" – "Филадельфия"

7:6 после Б (5:1, 0:2, 1:3, 0:0, 2:0)

"Рейнджерс" – "Эдмонтон"

3:4 (1:0, 0:0, 2:4)

"Виннипег" – "Бостон"

5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

"Чикаго" – "Монреаль"

2:5 (1:0, 1:3, 0:2)

По теме
yellow-arrow
Киев Кэпиталз разгромил Тризуб в матче чемпионата Украины
yellow-arrow
НХЛ. Миннесота в серии буллитов побеждает Ванкувер, Даллас в овертайме проигрывает Сент-Луису
yellow-arrow
НХЛ. Нэшвилл в овертайме побеждает Каролину, Айлендерс в серии буллитов уступают Бостону
НХЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости