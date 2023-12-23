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НХЛ. Филадельфия в серии буллитов уступает Детройту, Виннипег разгромили Бостон
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 22 на 23 декабря прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Детройт" – "Филадельфия"
7:6 после Б (5:1, 0:2, 1:3, 0:0, 2:0)
"Рейнджерс" – "Эдмонтон"
3:4 (1:0, 0:0, 2:4)
"Виннипег" – "Бостон"
5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
"Чикаго" – "Монреаль"
2:5 (1:0, 1:3, 0:2)
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