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МЧМ-2024. Сборная Словакии одержала вторую победу в групповом матче
Теперь команде предстоит сыграть с Норвегией
В Гётеборге состоялся очередной матч молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2024 между сборными Словакии и Швейцарии. Победу в матче одержали словаки со счётом 3:0.
U20 ЧМ-2024. Группа B
Словакия U20 - Швейцария U20 3:0
Шайбы: 1:0 Гонзек (Репчик) – 08:33 (5x5), 2:0 Репчик (Мешар, Штрбак) – 58:19, 3:0 Петровски – 59:12.
Словаки открыли счёт на девятой минуте матча благодаря голу Самуэля Гонзека, которому ассистировал Петер Репчик. Долгое время команды не могли отличиться. В концовке встречи швейцарцы заменили вратаря шестым полевым игроком в попытке отыграться, но лишь пропустили два гола в пустые ворота от Петера Репчика и Серваца Петровски.
Словаки выиграли оба своих матча на турнире и возглавили группу В. В следующем матче словацкая сборная встретится со сборной Норвегии 29 декабря. Швейцарцы завтра, 28 декабря, сыграют со сборной США.
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