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НХЛ. Нэшвилл побеждает Даллас, Миннесота в овертайме уступает Филадельфии

Хоккей

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Нэшвилл побеждает Даллас, Миннесота в овертайме уступает Филадельфии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 12 на 13 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Даллас" – "Нэшвилл"

3 – 6 (0-0; 0-2; 3-4)

"Миннесота" – "Филадельфия"

3 – 4 после ОТ (0-0; 1-1; 2-2; 0-1)

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