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НХЛ. Нэшвилл побеждает Даллас, Миннесота в овертайме уступает Филадельфии
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 12 на 13 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Даллас" – "Нэшвилл"
3 – 6 (0-0; 0-2; 3-4)
"Миннесота" – "Филадельфия"
3 – 4 после ОТ (0-0; 1-1; 2-2; 0-1)
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