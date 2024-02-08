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Сборная Украины разгромила Корею в преквалификационном турнире
Команда Дмитрия Христича отыграла на ноль
Фото: ФХУ
Сегодня, 8 февраля, сборная Украины провела первый матч олимпийского преквалификационного турнира с Кореей. Матч завершился победой Украины со счетом 0:4.
Встреча проходила в польском Сосновце.
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Украинцы открыли счет в уже на 15-й минуте, после передачи Виталия Ляльки ворота поразил Вадим Мазур, забросив шайбу в пустой угол.
Во втором периоде Украина удвоила преимущество благодаря Алексею Вороне. И все же окончательный счет в матче наша команда установила в третьем периоде, забросив две шайбы. Сначала забил Андрей Денискин, а затем еще одной шайбой отметился Даниил Трахт.
Следующий матч Украина сыграет 9 февраля с Польшей.
Олимпийская преквалификация. Первый тур
Корея — Украина 0:4 (0:1, 0:1, 0:1, 0:2)
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