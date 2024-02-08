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Сборная Украины разгромила Корею в преквалификационном турнире

Хоккей
Обновлено

Команда Дмитрия Христича отыграла на ноль

Сборная Украины разгромила Корею в преквалификационном турнире

Фото: ФХУ

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 8 февраля, сборная Украины провела первый матч олимпийского преквалификационного турнира с Кореей. Матч завершился победой Украины со счетом 0:4.

Встреча проходила в польском Сосновце.

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Украинцы открыли счет в уже на 15-й минуте, после передачи Виталия Ляльки ворота поразил Вадим Мазур, забросив шайбу в пустой угол.

Во втором периоде Украина удвоила преимущество благодаря Алексею Вороне. И все же окончательный счет в матче наша команда установила в третьем периоде, забросив две шайбы. Сначала забил Андрей Денискин, а затем еще одной шайбой отметился Даниил Трахт.

Следующий матч Украина сыграет 9 февраля с Польшей.

Олимпийская преквалификация. Первый тур

Корея — Украина 0:4 (0:1, 0:1, 0:1, 0:2)

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