Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина одержала вторую победу в преквалификационном олимпийском турнире
Удалось одолеть Польшу
Фото - Facebook: Polski Hokej
В пятницу, девятого февраля, сборная Украины по хоккею провела второй матч в группе преквалификационного олимпийского турнира. "Сине-желтые" соревновались с Польшей, которая, как и Украина – победила в первом матче группы.
Напомним, что ранее Украина в рамках этого же турнира разгромила Южную Корею со счетом 4:0.
Матч против Польши выдался намного сложнее. В ходе игры украинцы дважды проигрывали, но всегда вовремя уходили от поражения – 2:2 в игровое время. Матч перешел в серию буллитов, где более ловкими оказались спортсмены из Украины – 2:1.
Преквалификационный олимпийский турнир. Второй тур
Польша - Украина 2:2; буллиты - 1:2
Шайбы: Фрашко - 1:0, Бородай - 1:1, Колуш - 2:1, Ратушный - 2:2
Благодаря этой победе Украина единолично возглавила турнирную таблицу группы, имея в активе пять очков. Второй идет Польша с четырьмя очками, у Южной Кореи – три балла, Эстония пока без очков.
В последнем туре Украина сыграет против Эстонии. Матч состоится 11-го февраля. В случае победы наша сборная гарантирует себе выход в финальный этап квалификации.
Популярное сейчас
- Сын против отца, фанаты против Рамоса и где найти 50 млн: гегемон Лиги Европы скатился к борьбе за выживание
- Гол Безуса, заявка Жироны на Реал, реакция Роналду и ничья Динамо. Главные новости за 9 февраля
- Реал Мадрид — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.02.2024
- Украина - Южная Корея. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ОИ-2026
- Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО