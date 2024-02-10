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Украина одержала вторую победу в преквалификационном олимпийском турнире

Хоккей

Удалось одолеть Польшу

Украина одержала вторую победу в преквалификационном олимпийском турнире

Фото - Facebook: Polski Hokej

Новина українською

В пятницу, девятого февраля, сборная Украины по хоккею провела второй матч в группе преквалификационного олимпийского турнира. "Сине-желтые" соревновались с Польшей, которая, как и Украина – победила в первом матче группы.

Напомним, что ранее Украина в рамках этого же турнира разгромила Южную Корею со счетом 4:0.

Матч против Польши выдался намного сложнее. В ходе игры украинцы дважды проигрывали, но всегда вовремя уходили от поражения – 2:2 в игровое время. Матч перешел в серию буллитов, где более ловкими оказались спортсмены из Украины – 2:1.

Преквалификационный олимпийский турнир. Второй тур

Польша - Украина 2:2; буллиты - 1:2
Шайбы: Фрашко - 1:0, Бородай - 1:1, Колуш - 2:1, Ратушный - 2:2

Благодаря этой победе Украина единолично возглавила турнирную таблицу группы, имея в активе пять очков. Второй идет Польша с четырьмя очками, у Южной Кореи – три балла, Эстония пока без очков.

В последнем туре Украина сыграет против Эстонии. Матч состоится 11-го февраля. В случае победы наша сборная гарантирует себе выход в финальный этап квалификации.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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