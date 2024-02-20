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Кременчук добыл тяжелую победу над Берсерками в последнем матче сезона

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Кременчук добыл тяжелую победу над Берсерками в последнем матче сезона

Фейсбук Кременчука

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 20 февраля, Кременчуг провел матч против аутсайдера Берсерков.

Игра была равной и в первых двух периодах команды забросили по одной шайбе. В завершающем отрезке матча Кременчуг все же сумел дожать соперника и одержать победу с минимальным счетом.

После этого матча Кременчуг с 62 очками занимает первое место. Берсерки завершили регулярный сезон с 7 пунктами на последнем месте.

Чемпионат Украины по хоккею

Берсерки (Винница) - Кременчуг - 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

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