Кременчук добыл тяжелую победу над Берсерками в последнем матче сезона

Во вторник, 20 февраля, Кременчуг провел матч против аутсайдера Берсерков.

Игра была равной и в первых двух периодах команды забросили по одной шайбе. В завершающем отрезке матча Кременчуг все же сумел дожать соперника и одержать победу с минимальным счетом.

После этого матча Кременчуг с 62 очками занимает первое место. Берсерки завершили регулярный сезон с 7 пунктами на последнем месте.

Чемпионат Украины по хоккею

Берсерки (Винница) - Кременчуг - 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)