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Кременчук добыл тяжелую победу над Берсерками в последнем матче сезона
Команда может остаться на первом месте, в случаи поражения Сокола и Днепра
Фейсбук Кременчука
Во вторник, 20 февраля, Кременчуг провел матч против аутсайдера Берсерков.
Игра была равной и в первых двух периодах команды забросили по одной шайбе. В завершающем отрезке матча Кременчуг все же сумел дожать соперника и одержать победу с минимальным счетом.
После этого матча Кременчуг с 62 очками занимает первое место. Берсерки завершили регулярный сезон с 7 пунктами на последнем месте.
Чемпионат Украины по хоккею
Берсерки (Винница) - Кременчуг - 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
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