Чемпионат Украины по хоккею. Регулярный сезон завершен

Регулярный сезон Суперлиги Украины по хоккею 2023/24 завершен. В последнем туре "Днепр" переиграл "Тризуб" со счетом 8:1, а действующий чемпион "Сокол" победил "Кэпиталз" 3:2.

Киевский "Сокол" выиграл регулярный чемпионат Украины-2023/2024. В своем предпоследнем матче сезона команда обыграла "Тризуб" со счетом 8:0, после чего стала недосягаемой для других соперников. В целом коллектив набрал 66 очков.

Вторую строчку занял херсонский "Днепр", у которого 62 балла. То же самое количество и у "Кременчуга", однако благодаря большему количеству очков в очных матчах, херсонцы получили второе место. Последним участником плей-офф Суперлиги стал "Кэпиталз", у которых 55 баллов.

Полуфинальные пары полуфинальных матчей: "Сокол" - "Киев Кэпиталз" и "Днепр" - "Кременчуг", матчи в серии продлятся до четырех побед одного из клубов.

Регулярный сезон Суперлиги Украины по хоккею 2023/24. Итоговая таблица

"Сокол" (Киев) - 66 очков

"Днепр" (Херсон) - 62 очка

"Кременчуг" - 62 очка

"Киев Кэпиталз" (Киев) - 55 очков

"Тризуб" (Киев) - 18 очков

"Берсерки" (Харьков) - 7 очков