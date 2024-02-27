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Гашек: Я рад, что НХЛ не пригласила Чехию на турнир четырёх наций

Хоккей

Это из-за России и НХЛ

Гашек: Я рад, что НХЛ не пригласила Чехию на турнир четырёх наций

Фото: twimg.com / Автор невідомий

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный бывший чешский вратарь Доминик Гашек рассказал, почему он доволен тем, что НХЛ не пригласила сборную Чехии на турнир четырёх наций, который пройдёт в феврале 2025 года в двух городах Северной Америки - в Канаде и США.

"Это турнир НХЛ. И даже если на нём не выступят российские игроки, нужно помнить, что это реклама Национальной хоккейной лиги. А российские игроки могут играть в НХЛ.

Национальная хоккейная лига является рекламой российской агрессии и несёт ответственность. Поэтому я рад, что в этом турнире не примут участие чешские игроки", - сказал Гашек.

В турнире примут участие игроки НХЛ Канады, Финляндии, Швеции и США.

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