Гашек: Я рад, что НХЛ не пригласила Чехию на турнир четырёх наций

Известный бывший чешский вратарь Доминик Гашек рассказал, почему он доволен тем, что НХЛ не пригласила сборную Чехии на турнир четырёх наций, который пройдёт в феврале 2025 года в двух городах Северной Америки - в Канаде и США.

"Это турнир НХЛ. И даже если на нём не выступят российские игроки, нужно помнить, что это реклама Национальной хоккейной лиги. А российские игроки могут играть в НХЛ.

Национальная хоккейная лига является рекламой российской агрессии и несёт ответственность. Поэтому я рад, что в этом турнире не примут участие чешские игроки", - сказал Гашек.

В турнире примут участие игроки НХЛ Канады, Финляндии, Швеции и США.