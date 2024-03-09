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НХЛ. Колорадо в овертайме побеждает Миннесоту, Детройт разгромно уступает Аризоне
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 8 на 9 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Аризона" – "Детройт"
4 – 0 (3-0; 1-0; 0-0)
"Колорадо" – "Миннесота"
2 – 1 после ОТ (1-0; 0-1; 0-0; 1-0)
"Анахайм" – "Даллас"
2 – 6 (0-3; 1-2; 1-1)
"Сиэтл" – "Виннипег"
0 – 3 (0-0; 0-0; 0-3)
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