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НХЛ. Колорадо в овертайме побеждает Миннесоту, Детройт разгромно уступает Аризоне

Хоккей

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Колорадо в овертайме побеждает Миннесоту, Детройт разгромно уступает Аризоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 8 на 9 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Аризона" – "Детройт"

4 – 0 (3-0; 1-0; 0-0)

"Колорадо" – "Миннесота"

2 – 1 после ОТ (1-0; 0-1; 0-0; 1-0)

"Анахайм" – "Даллас"

2 – 6 (0-3; 1-2; 1-1)

"Сиэтл" – "Виннипег"

0 – 3 (0-0; 0-0; 0-3)

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