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НХЛ. Вегас разгромно побеждает Миннесоту, Чикаго проигрывает Нэшвилл

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Вегас разгромно побеждает Миннесоту, Чикаго проигрывает Нэшвилл

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 12 на 13 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Сент-Луис" – "Каролина"

2 – 5 (1-1; 1-1; 0-3)

"Чикаго" – "Нэшвилл"

1 – 5 (0-2; 1-2; 0-1)

"Эдмонтон" – "Аризона"

2 – 3 после ОТ (0-1; 1-1; 1-0; 0-1)

"Анахайм" – "Калгари"

3 – 6 (0-2; 0-2; 3-2)

"Вегас" – "Миннесота"

7 – 2 (3-0; 1-1; 3-1)

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