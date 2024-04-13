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НХЛ. Вегас разгромно побеждает Миннесоту, Чикаго проигрывает Нэшвилл
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 12 на 13 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Сент-Луис" – "Каролина"
2 – 5 (1-1; 1-1; 0-3)
"Чикаго" – "Нэшвилл"
1 – 5 (0-2; 1-2; 0-1)
"Эдмонтон" – "Аризона"
2 – 3 после ОТ (0-1; 1-1; 1-0; 0-1)
"Анахайм" – "Калгари"
3 – 6 (0-2; 0-2; 3-2)
"Вегас" – "Миннесота"
7 – 2 (3-0; 1-1; 3-1)
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