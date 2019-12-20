Торохтий больше не олимпийский чемпион – решение МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) на официальном уровне объявил об аннулировании результата Торохтия на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Украинцу придется вернуть золото Олимпиады-2012, а также диплом и значок.

Семь лет назад на Олимпиаде Торохтий в категории до 105 кг стал олимпийским чемпионов, подняв в рывке и толчке 412 кг. Теперь золото украинца перейдет к Навабу Насиршелалу (Иран), поляк Бартломей Бонк станет серебряным призером, а бронза уедет в Узбекистан к Руслану Нурудинову.

Допинговый скандал имени Торохтия разгорелся в декабре прошлого года, когда Международная федерация тяжелой атлетики по рекомендации МОК временно отстранила спортсмена от соревнований. В допинг-пробе Алексея с Олимпиады-2012 года обнаружили следы запрещенного препарата дегидрохлорметилтестостерона.

Торохтий стал 11-м украинским спортсменом, потерявшим медаль Олимпийских игр из-за допингового скандала. В этом списке штангист составил компанию Юрию Белоногу (толкание ядра, золото), Елене Олефиренко (академическая гребля, бронза), Людмиле Блонской (многоборье, серебро), Ольге Коробке (тяжелая атлетика, серебро), Василию Федоришину (вольная борьба, серебро), Виктории Терещук (пятиборье, бронза), Наталье Давыдовой (тяжелая атлетика, бронза), Денису Юрченко (прыжки с шестом, бронза), Александру Пятнице (метание копья, серебро) и Юлии Калине (тяжелая атлетика, бронза).

Алексей Торохтий завершил карьеру в 2014 году.