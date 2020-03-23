Организаторы Олимпиады-2020 рассматривают перенос Игр

Глава оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио Йоширо Мори не исключил, что Игры будут перенесены, сообщает Reuters. В то же время в Японии категорически не рассматривают вариант с полной отменой соревнований.

Ожидается, что решение по Олимпийским играм в Токио будет принято в течение апреля.

Олимпийские игры 2020 года должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Представители ориентировочно 205 стран мира разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Ранее UA-Футбол сообщал, что канадские спортсмены не приедут на Олимпиаду, если она не будет перенесена.