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Названа сумма, в которую обойдется перенос Олимпиады в Токио на 2021 год
Она составит около 3 миллиардов
Решение перенести летние Олимпийские игры в Токио, которые изначально были запланированы на период с 24 июля по 9 августа, на 2021 год обойдётся организаторам соревнований в $ 2,7 млрд, подсчитало издание Nikkei.
Такая сумма понадобится в том числе для того, чтобы заплатить за аренду помещений, перебронирование гостиниц, а также осуществить дополнительные выплаты персоналу и службе охраны.
Напомним, Игры в Токио перенесли по причине угрозы распространения коронавирусной инфекции, из-за которой во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.