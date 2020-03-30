Япония понесет колоссальные убытки из переноса Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) из-за пандемии COVID-19 принял решение отложить летнюю Олимпиаду в Токио на 2021 год.

Британское издание LearnBonds отмечает, что перенос Игр приведет к невероятным финансовым потерям. Экономисты из Туманного Альбиона подсчитали, что речь идет о 5,8 миллиарда долларов.

Проведение Олимпиады-2020 должно было обойтись в 12,3 миллиарда долларов. Чуть больше половины от этой суммы инвестировали власти Токио и Центральное правительство Японии.

В LearnBonds пишут, что перенос Олимпиады на следующий год привел к тому, что организаторы Игр потеряли прибыль от спонсорских и рекламных контрактов в размере 4,4 миллиарда долларов.

Также в общую сумму убытков включены и расходы на подготовку спортсменов к Олимпиаде. Речь идет о 3,56 миллиарда в американской валюте.

Ожидается, что Олимпийские игры в Токио пройдут в июле-августе 2021 года.