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Министр молодежи и спорта: После карантина деньги на подготовку к Олимпиаде нам вернут

Олимпиада
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Комментарий чиновника

Министр молодежи и спорта: После карантина деньги на подготовку к Олимпиаде нам вернут
UA-Футбол
Новина українською

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал ситуацию с сокращением финансирования его ведомства из-за пандемии коронавируса. Его слова цитирует Главком:

"У меня был разговор с премьером Денисом Шмыгалем. На данный момент у нас есть понимание, что деньги, которые были направлены на подготовку к Олимпиаде, будут направлены в стабилизационный фонд, а после того, как проблема с пандемией исчезнет, ​​средства нам вернут. Соответствующее решение уже принято.

Но пару дней назад у нас состоялась новая встреча, в результате которой договорились, что деньги, по которым я предоставил расчеты, с июня, если к тому времени прекратится карантин, будут выделены. Олимпийцы и паралимпийцы должны вести подготовку уже и сейчас. К Играм всего год.

Никто урезать зарплаты спортсменам не будет. Нам нужно поддержать их и тренеров, чтобы они могли тренироваться, не бросать спорт в этой тяжелой ситуации", - сказал министр.

Напомним, что ранее Елена Пидгрушная прокомментировала ситуацию с завершением карьеры.

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В статье: Олимпиада Вадим Гутцайт
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