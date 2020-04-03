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Пидгрушная: Я близка к завершению карьеры

Биатлон
(2 голосов)

Но решение легендарная украинка еще не приняла.

Пидгрушная: Я близка к завершению карьеры
Новина українською

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 провела свой лучший сезон за последние четыре года – Елена Пидгрушная стала 25-й в общем зачете Кубка мира, а на чемпионате мира в Антхольце завоевала бронзу в составе эстафеты.

"Завершение карьеры? Я близка к этому. Но в прошлом году была еще ближе. По состоянию здоровья не знала, буду ли продолжать.

Олимпиада в Пекине? Пока мы готовимся, если нам оставят финансирование в Пекин. Новый законопроект о бюджете на следующий год – это просто ужас. У нас и так спорт ограничен в финансировании.

А если вдруг скажут, что средства есть только на подготовку двух спортсменов? Конечно, в таких условиях пусть готовится более молодая, талантливая или амбициозная спортсменка, чем я. Посмотрим", - отметила Пидгрушная.

Ранее Елена Пидгрушная подвела итоги сезона 2019-2020.

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В статье: Елена Пидгрушна Кубок мира по биатлону
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Источник:
Tribuna.com
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