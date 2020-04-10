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В Токио не исключили, что Олимпиада не состоится и в 2021 году

Олимпиада
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Никаких гарантий нет.

В Токио не исключили, что Олимпиада не состоится и в 2021 году
Новина українською

В связи с пандемией коронавируса летние Олимпийские игры-2020 в Токио были отложены на 2021 год.

Исполнительный директор оргкомитета Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто не готов дать 100-процентную гарантию, что пандемия COVID-19 отступит к лету 2021 года.

"Вряд ли кто-то может сказать, будет ли установлен контроль над пандемией до июля следующего года.

Мы приняли решение отложить Игры на один год. Все, что мы можем сделать – усердно работать над подготовкой к Олимпиаде.

Мы искренне надеемся, что в следующем году человечество сможет победить коронавирус", - приводит слова Муто AP.

Олимпиада начнется 23 июля 2021 года и завершится 8 августа. Паралимпиада пройдет с 24 августа по 5 сентября.

На Олимпийских играх в Токио представители ориентировочно 205 стран мира разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

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В статье: Олимпийские игры 2020 коронавирус
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