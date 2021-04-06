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Сборная КНДР проигнорирует Олимпиаду в Токио
Первый отказ от Игр
Агентство Yonhup со ссылкой на власти КНДР сообщило, что местные спортсмены не приедут на летние Олимпийские игры, которые с 23 июля по 8 августа пройдут в Токио.
На официальном уровне в КНДР не зафиксировано ни одного случая COVID-19. Отказ от выступления на Олимпиаде местные власти считают важным шагом по предотвращению проникновения пандемии в страну.
Северная Корея не выступит на Олимпиаде впервые с 1988 года, когда страна по политическим мотивам бойкотировала Игры в Сеуле.
На последних Олимпийских играх в Рио-да-Жанейро в 2016 году спортсмены КНДР завоевали 7 медалей (2-3-2).
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