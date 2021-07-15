Организаторы Олимпиады поместили на самоизоляцию украинку Ус

Представительница Украины в гребном слаломе Виктория Ус по прибытию на Олимпийские игры в Токио попала на самоизоляцию. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Facebook.

"Выходные и изоляция вместо тренировок. 12 июля получили сообщение, что на рейсе Стамбул – Токио, на котором мы прилетели 6 июля, в некоторых пассажиров, которые сидели где-то недалеко от нас (уже известно где) обнаружили положительные тесты на ковид.

Нас сразу добавили в список близких контактов с ковид-положительными людьми, и теперь, несмотря на то, что каждое утро сдаем негативные тесты, и то, что мы вакцинированы – мы не имеем права выходить из комнаты до следующих указаний.

Не такими я представляла Олимпийские игры. Но это реалии настоящего. Когда подготовка срывается из-за того, что неделю назад я летела в одном самолете где-то в какой-то доступности, возможно, в то время еще не зараженного человека. И уже неделю пробыла в обычном режиме.

А сейчас ждем. Психологически невероятно сложно. Эта ситуация какой-то нонсенс.

С 15 июля нам дают возможность делать по 1 тренировке в день, отдельно от других спортсменов в собственном бабле и так до 20 июля", - написала Ус.

Для Виктории Ус Олимпийские игры в Токио должны стать вторыми в карьере. Пять лет назад украинка в Рио-да-Жанейро заняла 12-е место в полуфинале и не попала в медальный заплыв.

Соревнования по гребному слалому на Олимпийских играх в Токио пройдут с 25 по 30 июля.