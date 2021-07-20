Медального антирекорда не будет. Прогноз UA-Футбол на выступление Украины в Токио. Часть II. Претенденты

В первой части анонса UA-Футбол назвал имена семерых украинских спортсменов, которых сложно представить за пределами подиума на грядущих Олимпийских играх в Токио. Теперь давайте выясним перспективы следующей группы атлетов.

Группа II. Претенденты

Марина Бех-Романчук по ходу олимпийского цикла в секторе для прыжков в длину собрала внушительную коллекцию медалей, включая серебро на последнем чемпионате мира в Дохе и золото на недавнем чемпионате Европы в помещении.

В мировом рейтинге Бех-Романчук уступает только фаворитке Токио Малайке Михамбо, а вот что не может не настораживать, так это то, что в этом сезоне украинка еще не улетала дальше 6,79 метра – и это только 26-й результат в мире. Тем временем шесть конкуренток Бех-Романчук перед Олимпиадой взяли отметку в 7 метров (к слову, Михамбо в этот список не входит), а с 2004 года только в двух случаях на подиум Олимпийских игр поднимались спортсменки, не долетевшие до 7-метровой отметки.

Когда: 1 августа – квалификация; 3 августа – финал.

Семь лет назад в Бремене Станислав Горуна принес Украине первую в истории медаль на чемпионате мира по карате. В Токио львовянину по силам провернуть еще один статусный трюк и стать первым призером Олимпиады после включения карате в программу Игр.

Мощную заявку на успех в столице Японии Горуна сделал два месяца назад, когда в финале чемпионата Европы в Хорватии одолел живую легенду карате Рафаэля Агаева – 5-кратного чемпиона мира и 11-картного чемпиона Европы.

Сам Станислав Горуна своими главными конкурентами в Токио называет Рафаэля Агаева, Луиджи Бусу, Асгари Бахмана и Кена Нишимуру. Что ж, удачи и объективного судейства!

Когда: финал – 6 августа.

Элина Свитолина только что вышла замуж за Гаэля Монфиса, а что может быть лучшим свадебным подарком самой себе, если не медаль Олимпиады в Токио? Хотя в последние полтора года Свитолина и результатами, и качеством тенниса отдаленно соответствует статусу шестой ракетки мира, мы хорошо помним, на что способна Элина на Олимпийских играх. Пять лет назад в Рио-де-Жанейро украинка обыграла саму Серену Уильямс и остановилась только в четвертьфинале после матча с Петрой Квитовой.

Стоит отметить, что уровень конкуренции на Олимпиаде будет не настолько жестким, как на турнирах Большого шлема. Все дело в том, что в Токио не сыграют четыре теннисистки из топ-10, в том числе и Уильямс-младшая.

Посмотрим, сможет ли Элина Свитолина воспользоваться этими условиями и навязать борьбу Эшли Барти, Наоми Осаке и компании за медаль Игр в Токио.

Когда: 24 июля – 1-й раунд, 31 июля – финал.

Павел Коростылев по ходу олимпийского цикла взял три медали на чемпионате мира в Южной Корее (1-0-2) и стал трехкратным чемпионом Европы.

К сожалению, стрельба с 25-метровой дистанции из стандартного пистолета не входит в программу Олимпиады, поэтому Коростылев делает ставку на 10 метров из пневматического пистолета. Он действующий чемпион Европы в этой дисциплине, а на чемпионате мира в 2018 году Павел настрелял на четвертое место.

В Токио Павел Коростылев попробует свои силы и в скоростной стрельбе с 25 метров из стандартного пистолета. Пять лет назад львовянин в Рио в квалификации стал 16-м в этом упражнении и не попал в финал.

Когда: 10 метров из пневматики – 24 июля (квалификация+финал); скоростная стрельба с 25 метров – 1-2 августа.

В эпоху Ольги Харлан мы привыкли на каждых Олимпийских играх с учащенным пульсом наблюдать за медальными разборками в командной женской сабле. В этот раз все будет иначе – саблистки во главе с Харлан в Токио не отобрались, а все внимание в командных соревнованиях будет приковано к мужской шпаге.

Для нынешнего поколения шпажистов Олимпиада в Токио – последний шанс заявить о себе. Богдану Никишину в мае исполнился 41, а лидер команды Игорь Рейзлин (бронза в личных соревнованиях на ЧМ-2019) в декабре отметит 37-й день рождения.

На последнем чемпионате мира в Будапеште Рейзлин, Никишин и компания дошли до финала, уступив только действующим олимпийским чемпионам из Франции.

Когда: 30 июля.

Без дисквалифицированного за допинг Олега Верняева в статусе лидера сборной Украины на Олимпиаде в Токио выступит 28-летний Игорь Радивилов, а его главной целью станет фирменный опорный прыжок.

Именно в этой дисциплине Радивилов 9 лет назад взял бронзу на Играх в Лондоне и именно в опорном прыжке уроженец Мариуполя получил именной элемент с тремя кувырками в воздухе перед приземлением.

Gymnastics could have new element named after Ukrainian Igor Radivilovhttps://t.co/UOVlErMv0G pic.twitter.com/9bah0W62fx — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) August 16, 2016

Медальные достижения Радивилова не дают сомнений в легитимности пребывания гимнаста в этом списке. Во время последнего олимпийского цикла Игорь конкретно в опорном прыжке дважды стал призером чемпионата мира, дважды выиграл чемпионат Европы и взял медаль на Европейских играх.

Когда: квалификация – 24 июля; финал – 2 августа.