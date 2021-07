Медального антирекорда не будет. Прогноз UA-Футбол на выступление Украины в Токио. Часть II. Претенденты

В первой части анонса UA-Футбол назвал имена семерых украинских спортсменов, которых сложно представить за пределами подиума на грядущих Олимпийских играх в Токио. Теперь давайте выясним перспективы следующей группы атлетов.

Группа II. Претенденты

Марина Бех-Романчук по ходу олимпийского цикла в секторе для прыжков в длину собрала внушительную коллекцию медалей, включая серебро на последнем чемпионате мира в Дохе и золото на недавнем чемпионате Европы в помещении.

#Mihambo opens with a solid 6.65m...@Fatimadiame can only manage 6.46m...



...and Maryna #BekhRomanchuk takes victory by just 2cm with 6.67m!#DiamondLeague#GatesheadDL

???? @matthewquine pic.twitter.com/rxgnsutgzz