Медального антирекорда не будет. Прогноз UA-Футбол на выступление Украины в Токио. Часть III. Они готовы удивить

Об украинских фаворитах и претендентах на награды Олимпийских игр в Токио мы уже поговорили, а теперь настала очередь самой размытой категории – тех спортсменов, которые не попадают в две первых группы, но в свой лучший день несомненно способны внести вклад в общую копилку страны.

Группа III. Они готовы удивить

Каратэ

Украину в Токио представят три каратиста – и каждый приехал в Японию с рабочими медальными перспективами. Станислава Горуну ищите среди «претендентов», а сейчас поговорим о девушках.

Анжелика Терлюга в категории до 55 кг на протяжении всего олимпийского цикла радовала высокими результатами, включая три золота на чемпионате Европы. А вот концовка подготовки получилась смазанной – в мае на чемпионате Европы в Хорватии Терлюга неожиданно проиграла в третьем раунде и осталась без награды. За медали на Олимпиаде поспорят всего 10 спортсменок, так что шансы увидеть Терлюгу на подиуме достаточно высоки.

Полный порядок с резюме и у Аниты Серегиной, которая в категории до 61 кг на последнем чемпионате Европы остановилась в шаге от золота, а до этого в 2019 году выиграла Европейские игры и стала серебряным призером Всемирных игр 2017 года во Вроцлаве.

Легкая атлетика

В беговых дисциплинах главные надежды связаны с Анной Рыжиковой – украинка две недели назад на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме побила рекорд Украины в беге на 400 метров с барьерами и ворвалась в топ-5 сезона (52,96). А Виктория Ткачук замыкает топ-8 (54,02) и также входит в расширенный список претенденток на медаль.

Юлия Левченко после перенесенного коронавируса потеряла статус даже третьей силы Украины в прыжках в высоту, но не включить ее в этот список будет неправильно, ведь киевлянка с момента дебюта на Олимпиаде в Рио становилась вице-чемпионкой мира, брала две медали на чемпионатах Европы и дважды занимала четвертые места на мире и Европе. Если Левченко в Токио хочет составить конкуренцию Магучих и Ласицкене, то ей придется прыгать намного выше своего лучшего результата в сезоне (1,94 м).

Особое внимание стоит обратить на метателя молота Михаила Кохана – 20-летний украинец с 2017 года завоевал шесть золотых медалей на юниорских чемпионатах мира и Европы, а после перехода на взрослый уровень сходу стал пятым на последнем чемпионате мира в Дохе. Две недели назад Кохан на Мемориале Иштвана Дюлая в Венгрии обновил личный рекорд (80,78 м) – это четвертый лучший результат сезона в мире.

Борьба

У женщин Оксана Ливач в весовой категории до 50 кг попробует нарушить амбициозные планы экс-украинки Марины Стадник. Все в руках и у Аллы Черкасовой (до 68 кг), которая во время олимпийского цикла становилась и чемпионкой мира, и чемпионкой Европы.

В вольной борьбе стоит выделить Александра Хоцяновского (до 125 кг), который выступит в Токио в статусе бронзового призера чемпионата мира.

А среди борцов греко-римского стиля компанию Жану Беленюку на подиуме способен составить Ленур Темиров (до 60 кг). Его стабильности можно позавидовать – на трех последних чемпионатах мира и Европы Темиров неизменно становился третьим.

Дзюдо

Мужчинам-дзюдоистам в последние годы стало тяжело выбираться из тени Дарьи Белодед. В Токио на это способен шестой номер рейтинга в весовой категории свыше 100 кг Яков Хаммо. Дзюдоист из Донецка на последнем чемпионате мира взял бронзу, хватает у него медалей и на престижных соревнованиях категории Гран-при.

А для опытного Георгия Зантарая Олимпиада в Токио, вероятней всего, станет финальным аккордом в славной карьере. Да, Зантарая провалил недавний чемпионат мира, но ведь совсем недавно были победы на чемпионате Европы и Европейских играх.

Гребля на байдарках и каноэ

Двукратный олимпийский чемпион Юрий Чебан уже в качестве тренера только что привел Украину к рекордному медальному урожаю на чемпионате Европы – 2 золота, 2 серебра и 4 бронзы.

В Токио лучшие шансы на награду в каноэ-двойке на 500 метров у Людмилы Лузан и Анастасии Четвериковой.

Всего же на Олимпиаде Украина в гребле на байдарках и каноэ будет представлена в 6 дисциплинах из 16.

Синхронное плавание

На последнем чемпионате мира украинские синхронистки во главе с Елизаветой Яхно завоевали 6 наград (1-0-5) и стали единственной командой, сумевшей разбавить гегемонию России. Увы, золотого «хайлайта» в Токио не будет, а за медали Олимпиады Украина поспорит в стандартной программе и в соревнованиях дуэтов, среди которых Анастасия Савчук и Марта Федина выступят в статусе вице-чемпионок континента.

Пять лет назад в Рио-да-Жанейро Украина в обеих дисциплинах Олимпиады стала четвертой, пропустив вперед Россию, Китай и Японию. С тех пор состав команды заметно обновился – и теперь девушки готовы нарушить покой извечных фаворитов.

Пулевая стрельба

На стрельбище не только Елена Костевич и Павел Коростылев будут преследовать в Токио амбициозные цели.

Серебряный призер Олимпиады в Рио Сергей Кулиш снова попробует удивить мир в стрельбе из пневматической винтовки с 10-метровой дистанции, в этой же дисциплине до финала Олимпийских игр доходил и опытный Олег Царьков.

Александр Петрив в 2008 году стал олимпийским чемпионом в стрельбе из скоростного пистолета с 25 метров. В Токио 47-летний украинец выступит в своей коронной дисциплине, а уверенность в его перспективах подкрепляет недавняя победа на чемпионате Европы в командных соревнованиях.

У Олега Омельчука в Токио будет сразу два медальных шанса – в стрельбе из пневматического пистолета с 10-метровой дистанции и в аналогичном упражнении в дуэте с Еленой Костевич. Омельчук однажды уже входил в топ-5 Олимпиады – пора сделать следующий шаг.

Прыжки в воду

Последние медальные успехи Украины в прыжках в воду датированы 2008 годом, когда Илья Кваша и Алексей Пригоров в Пекине взяли бронзу на 3-метровом трамплине.

