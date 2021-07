25 спортсменов, за которыми стоит следить на Олимпиаде в Токио

По материалам CNN

На летних Олимпийских играх в Токио выступят свыше 10 тысяч спортсменов из более чем 200 стран мира. Мы выделили 25 человек, которые заслуживают особого внимания. Некоторые из них уже давно стали мировыми суперзвездами. О некоторых вы, возможно, сегодня услышите впервые.

Симона Байлз (США, спортивная гимнастика). В Токио Байлз приехала в статусе действующей олимпийской чемпионки в многоборье – если 24-летняя американка подтвердит это звание, то повторит достижение Веры Чаславской и сделает мощную заявку на то, чтобы считаться величайшей гимнасткой всех времен и народов.

Медальное резюме Байлз не вызывает ничего, кроме восхищения, а за последние годы Симона еще и активно поработала над тем, чтобы навечно закрепить свое имя в истории спорта. Именем Байлз названы четыре оригинальных элемента, а два месяца назад она стала первой женщиной, выполнившей прыжок Юрченко с двойным сальто назад.

Наоми Осака (Япония, теннис). Вторая ракетка мира и самая высокооплачиваемая теннисистка современности недавно угодила в крупный скандал, когда на Ролан Гаррос объявила бойкот СМИ и снялась с турнира после сообщения о возможной дисквалификации. Не приехала Осака и на Уимблдон.

Домашняя Олимпиада в Токио – отличный шанс для четырехкратной чемпионки Шлемов напомнить всему миру, что она все еще остается большим игроком в WTA-туре. В последние месяцы мы стали об этом понемногу забывать.

Main draw singles at the Tokyo 2020 #Olympics. Ashleigh Barty and Naomi Osaka are the top seeds.



Barty opens against Sara Sorribes Tormo. Osaka against Zheng Saisai. pic.twitter.com/4a5N9rZuv8 — WTA Insider (@WTA_insider) July 22, 2021

Кэти Ледеки (США, плавание). Пять лет назад Ледеки стала одной из ярчайших звезд Олимпиады из Рио-да-Жанейро – в Бразилии американка завоевала пять золотых медалей и обновила два мировых рекорда (на 400 и 800 метров вольным стилем).

Никто с 1968 года не мог на Олимпийских играх выиграть заплывы на 200, 400 и 800 метров вольным стилем, пока к бассейну не подошла Ледеки. В Токио Кэти будет стремиться защитить победы 5-летней давности, а улучшить свой медальный улов американка постарается за счет включения в программу Олимпийских игр заплыва на 1500 метров все тем же вольным стилем.

Ниджа Хьюстон (США, скейтбординг). На Играх в Токио скейтбординг дебютирует в программе Олимпиады, а Ниджа Хьюстон – абсолютная икона этой уличной дисциплины.

Американец с почти 5 миллионами подписчиков в Instagram 5 раз становился чемпионом мира и завоевал 12 золотых медалей на X Games. Не хватает только одного – за этим Хьюстон и приехал в Токио.

Ноа Лайлз (США, легкая атлетика). Впервые с 2004 года спринтерские дистанции на Олимпийских играх выиграет не Усэйн Болт. На 200-метровке перехватить эстафету у великого ямайца способен действующий чемпион мира и обладатель четвертого лучшего времени в истории человечества Ноа Лайлз, для которого Игры в Токио станут дебютными в карьере.

Ожидалось, что Лайлз пошумит и на 100-метровке, но американец на олимпийском отборе неожиданно занял лишь седьмое место и не прошел квалификацию.

Стефани Гилмор (Австралия, серфинг). Серфинг в Токио впервые появится в программе Олимпийских игр, а главной звездой новой дисциплины общепризнанно считается единственная семикратная чемпионка мира Стефани Гилмор.

WATCH: Seven-time surfing world champion Stephanie Gilmore, who is nicknamed 'Happy Gilmore, ' is hoping to win gold at the #TokyoOlympics pic.twitter.com/3YG2wiv4Kd — Reuters (@Reuters) May 23, 2021

Интриги на волнах будет хоть отбавляй – на Олимпиаде Гилмор в борьбе за золото сразится с действующей чемпионкой мира из США Кариссой Мур.

Лорел Хаббард (Новая Зеландия, тяжелая атлетика). Первым трансгендерным спортсменом в истории Олимпийских игр станет 43-летняя штангистка из Новой Зеландии, которая до 2013 года выступала среди мужчин.

Хаббард получила зеленый свет на выступление на Играх в 2015 году, когда Международный олимпийский комитет выпустил новые правила, позволяющие любому трансгендерному спортсмену выступать в качестве женщины при условии, что уровень их тестостерона ниже 10 наномолей на литр в течение как минимум 12 месяцев до первого соревнования.

Эллисон Феликс (США, легкая атлетика). Для 35-летней Феликс Игры в Токио станут пятыми в карьере, а если американка вернется из Японии с медалью, то станет самой титулованной легкоатлеткой в истории Олимпиад. Пока же в активе Феликс 6 золотых медалей (5 в эстафетах 4 по 100 и 4 по 400 метров) и 3 серебряных.

Последние несколько лет Феликс была активным сторонником перемен, будь то участие в протестах Black Lives Matter или отстаивание материнской защиты в контрактах.

Калеб Дрессел (США, плавание). Новый Майкл Фелпс на дебютной Олимпиаде в Рио сходу взял два золота в эстафетах, а затем стал 13-кратным чемпионом мира.

Дресселу принадлежит мировой рекорд на дистанции 100 метров баттерфляем, в Токио 24-летниий американец также поплывет 50 и 100 метров вольным стилем, не говоря о многочисленных эстафетах, в которых команда США будет записным фаворитом.

Янья Гарнбрет (Словения, скалолазание). Спортивное скалолазание – один из четырех дебютантов в программе Олимпийских игр в Токио, а 22-летняя словенка – главная звезда этой экстремальной дисциплины.

Only 7️⃣ days to go until #Tokyo2020!



Slovenian rock climber Janja Garnbret is not only ready for her first Olympics, but also the Olympic debut of sport climbing!@ifsclimbing @TeamSlovenia pic.twitter.com/cNkaqzyKMf — Olympics (@Olympics) July 16, 2021

Гарнбрет на последнем чемпионате мира выиграла золото в боулдеринге, лазании на трудность и в многоборье – Токио должен стать ее звездным часом.

Ши Тинмао (Китай, прыжки в воду). Сборная Китая с 1984 года на Олимпийских играх в прыжках в воду завоевала 40 из 56 золотых медалей. Тинмао также активно участвует в историческом доминировании своей нации, привезя из Рио в 2016-м два золота.

С 2013 года Тинмао не проиграла ни одного крупного соревнования в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. В Токио эта серия должна продолжиться.

Скай Браун (Великобритания, скейтбординг). Самая молодая профессиональная скейтбордистка в 13 лет уже входит в тройку лучших в мире в парковой дисциплине и будет претендовать на медаль в Токио.

С именем Браун связана вдохновляющая история камбэка – в прошлом году во время тренировки она сломала руку и получила тяжелые травмы головы, но не отчаялась и прошла путь к дебютной Олимпиаде.

Симоне Мануэль (США, плавание). Пять лет назад Мануэль вошла в историю, став первой афро-американкой с золотой медалью Олимпийских игр в индивидуальном заплыве.

В Токио Мануэль после провала в квалификации не будет защищать статус олимпийской чемпионки на 100-метровке вольным стилем, но выступит на дистанции 50 метров и поплывет несколько эстафет.

Элиуд Кипчоге (Кения, легкая атлетика). Единственный в истории человек, пробежавший марафон менее чем за два часа, в Токио будет главным фаворитом одной из старейших дисциплин в истории Олимпийских игр.

Если не произойдет ничего неожиданного, то Кипчоге станет первым атлетом после Вальдемара Церпински (1976 и 1980), защитившим звание чемпиона Олимпиады в марафоне.

Хенд Заза (Сирия, настольный теннис). В 12-летнем возрасте Заза станет самой юной участницей Игр в Токио и войдет в топ-5 самых молодых атлетов, когда-либо участвовавших в Олимпийских играх.

Заза прошла квалификацию к Олимпиаде, когда ей было всего 11 лет, но из-за гражданской войны в Сирии пропустила много турниров, поэтому в Токио, вероятней всего, выступит для ознакомления с атмосферой Олимпийских игр без особых надежд на результат.

Чжу Тин (Китай, волейбол). Капитан сборной Китая по волейболу, которая 5 лет назад в Рио взяла золотые медали. Чжу Тин в 2016-м стала MVP олимпийского турнира и вошла в топ-3 в истории Олимпиады по количеству результативных действий в одном матче.

Ей всего 26 лет, но китаянка уже считается одной из величайших волейболисток всех времен.

Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка, легкая атлетика). На последней Олимпиаде в карьере Фрейзер-Прайс будет стремиться стать первой женщиной с тремя золотыми медалями в беге на 100 метров.

Серьезность своих намерений Фрейзер-Прайс подтвердила в июне, когда показала второй результат в истории спорта (10,63). Это мощная заявка на то, чтобы в 34 года стать самой возрастной олимпийской чемпионкой в спринте.

Olympic gold medalist Shelly-Ann Fraser-Pryce and boxer Ricardo Brown named flag bearers for #TeamJamaica ???????? for the Opening Ceremony at the Tokyo Olympic Games. pic.twitter.com/0E8DcQdBda — Team Jamaica (@TeamJA876) July 20, 2021

Рё Киюна (Япония, каратэ). Киюна родом с острова Окинава, который считается родиной каратэ. На домашней Олимпиаде он будет главным фаворитом в соревнованиях по ката – 5 золотых медалей на чемпионатах мира и 8 побед на чемпионатах Азии тому подтверждение.

Кевин Дюрант (США, баскетбол). Сборная США доминирует на Олимпийских играх с 1992 года, когда в Барселоне впервые сыграли суперзвезды НБА во главе с Майклом Джорданом. За этот период американцы проиграли только одну Олимпиаду в 2004 году.

Если сборная США хочет продлить свою гегемонию на Играх, то ей понадобится лучшая версия Кевина Дюранта. Звездный форвард Бруклина в недавнем плей-офф в среднем за игру набирал по 34,1 очка – кажется, он готов взять на свои плечи тот груз, который ранее неоднократно успешно несли Джордан, Брайант и ЛеБрон.

Масахиро Танака (Япония, бейсбол). Бейсбол впервые с 2008 года возвращается на Олимпиаду – и как же жаль, что помешанные на этом виде спорта японцы из-за пандемии не смогут на стадионе поддержать свою сборную.

Танака, бывший питчер легендарных Нью-Йорк Янкиз, попробует привести японцев к историческому золоту на Олимпиаде. В Токио не будет игроков МЛБ, а это значит, что шансы Японии на победу более чем рабочие.

Ариарне Титмус (Австралия, плавание). Титмус – главная угроза доминированию Кэти Ледеки в Токио. Два года назад на чемпионате мира австралийка с грозным прозвищем «Терминатор» победила Ледеки в заплыве на 400 метров вольным стилем, а в июне этого года Титмус чуть не отправила в историю мировой рекорд американки на этой же дистанции, уступив лишь 0,44 секунды.

Меган Рапино (США, футбол). У сборной США по футболу хватает суперзвезд (Роуз Лавель, Карли Ллойд и Алекс Морган), но никто не в состоянии сравниться с блеском Меган Рапино – лучшим игроком последнего чемпионата мира и автором победного гола в финале.

Рапино считается иконой женского движения в США – она яростно поддерживает равенство и борется за права ЛГБТ.

Карстен Вархольм (Норвегия, легкая атлетика). Незадолго до Олимпиады Вархольм побил мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами, пробежав на 46,70 секунды.

Норвежец в коронной дисциплине выиграл два последних чемпионата мира и утвердился в статусе одной из главных звезд современности в легкой атлетике.

Дайана Таурази и Сью Бёрд (США, баскетбол). Если сборная США в Токио выиграет золото (а она неизменно делает это с 1996 года), то Таурази и Бёрд станет первыми в истории пятикратными олимпийскими чемпионками.

Они – абсолютные легенды женского баскетбола. Таурази – лучший бомбардир в истории женской НБА, а Бёрд принадлежит рекорд по количеству результативных передач.