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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается

Олимпиада
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(45 голосов)

Рейтинг стран на Играх в Токио

Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию медальный зачет Олимпиады-2020, которая стартовала 23 июля в Токио. Игры продляться до восьмого августа. Украину представляют 155 спортсменов.

Медальный зачет Олимпиады 2020 по состоянию на 2 серпня, 15:00 по Киеву

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Страна
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 1
Золото
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 2
Серебро
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 3
Бронза
 Всего
1 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 4 Китай 28 16 15 59
2
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 5 США
 21 24 16 61
3
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 6 Япония
 17 6 10 33
4 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 7 Австралия 14 4 14 32
5 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 8ОКР (Олимпийский комитет России) 12 21 17 50
6 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 9 Великобритания 11 10 12 33
7 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 10 Франция 6 10 7 23
8 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 11 Республика Корея 6 4 9 19
9 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 12 Италия 4 9 15 28
10 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 13 Нидерланды 4 7 6 17
11 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 14 Германия 4 5 11 20
12 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 15 Новая Зеландия 4 3 4 11
13 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 16 Чехия 4 3 1 8
14 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 17 Канада 3 4 7 14
15 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 18 Швейцария 3 4 5 12
16 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 19 Хорватия 3 2 2 7
17 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 20 Китайский Тайбэй 2 4 4 10
18 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 21 Бразилия 2 3 5 10
19 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 22 Куба 2 3 2 7
20 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 23 Венгрия 2 2 2 6
21 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 24 Словения 2 1 1 4
22 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 25 Эквадор 2 1 0 3
23 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 26 Греция 2 0 1 3
24 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 27 Катар 2 0 0 2
24 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 28 Косово 2 0 0 2
26 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 29 Грузия 1 4 1 6
27 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 30 Испания 1 3 3 7
28 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 31 Венесуэла 1 3 0 4
28 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 32 Румыния 1 3 0 4
28 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 33 Швеция 1 3 0 4
31 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 34 Гонконг 1 2 0 3
31 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 35 Словакия 1 2 0 3
31 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 36 ЮАР 1 2 0 3
34 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 37 Австрия 1 1 3 5
34 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 38 Индонезия 1 1 3 5
34 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 39 Сербия 1 1 3 5
37 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 40 Дания 1 1 2 4
37 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 41 Ямайка 1 1 2 4
39
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 42 Бельгия
 1 1 1 3
39
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 43 Норвегия
 1 1 1 3
41 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 44 Польша 1 1 0 2
41
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 45 Тунис
 1 1 0 2
43 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 46 Турция 1 0 3 4
44 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 47 Израиль 1 0 2 3
44 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 48 Ирландия 1 0 2 3
46 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 49 Беларусь 1 0 1 2
46 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 50 Узбекистан 1 0 1 2
46 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 51 Фиджи 1 0 1 2
46 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 52 Эстония 1 0 1 2
50
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 53 Бермуды
 1 0 0 1
50
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 54 Иран
 1 0 0 1
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 55 Латвия
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 56 Пуэрто-Рико
 1 0 0 1
50 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 57 Таиланд 1 0 0 1
50
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 58 Филиппины
 1 0 0 1
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 59 Эфиопия
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57 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 60 Колумбия 0 2 1 3
57 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 61 Доминиканская Республика 0 2 1 3
59 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 62 Украина 0 1 5 6
60 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 63 Монголия 0 1 2 3
61 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 64 Индия 0 1 1 2
61 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 65 Португалия 0 1 1 2
61 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 66 Сан-Марино 0 1 1 2
61
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 67 Уганда
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65
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 68 Болгария
 0 1 0 1
65
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 69 Иордания
 0 1 0 1
65
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 70 Северная Македония
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65
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 71 Туркменистан
 0 1 0 1
69 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 72 Казахстан 0 0 3 3
69
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 73 Мексика
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71 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 74 Азербайджан 0 0 2 2
71
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 75 Египет
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 76 Аргентина
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 77 Армения
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 78 Кот-д'Ивуар
 0 0 1 1
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 79 Кувейт
 0 0 1 1
73
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 80 Малайзия
 0 0 1 1
73
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается - изображение 81 Финляндия
 0 0 1 1
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Комментарии (23)
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samojlovs (Донецк)
01.08.2021 в 19:37
Ну, хоть Уганду с Монголией обогнали - и то дело! :)
Ответить
+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.08.2021 в 17:57
Дивився, сьогодні як бився філіпінець: не факт, що Хижняк вийде до фіналу...
Ответить
0
0
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
30.07.2021 в 08:49
Чому сраний ОКР - Об'єднання кретинів росії аж на 4-ому місці - за допінг усіх мокшан пересаджати та дискваліфікувати!!!
Ответить
+17
-3
MU777777 (Дергачи)
31.07.2021 в 21:34
Дебил,шоли?!
Ответить
+1
-12
avatar
Степан Срака
01.08.2021 в 11:31
ти
+4
-2
avatar
Степан Срака
01.08.2021 в 11:34
ОКР -- Обсесивно-компульсивний розлад
Ответить
+3
-2
аалекс ( Крым)
29.07.2021 в 17:49
Все идёт к тому, что медальный антирекорд, все таки очень даже может быть.
Ответить
+2
-6
Приоритет (Неаполь скифский)
29.07.2021 в 17:30
Россия снова после женской сабли на четвертом месте.
Ответить
+2
-17
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.07.2021 в 00:31
Заипал ты своим Мордором, убогий
Ответить
+13
-2
avatar
Сассуоло Мариуполь (Житомир)
01.08.2021 в 10:08
Що,знову з колін встає!?Раком їй якось зручніше...команді без імені,прапору ..
Ответить
+3
-1
avatar
Степан Срака
01.08.2021 в 11:33
раком в попу на смітнику зручніше
+1
-2
avatar
IM-RM-DK (Miami)
29.07.2021 в 17:14
Ни одной золотой медали.Просто дно!
Ответить
+4
-5
Приоритет (Неаполь скифский)
29.07.2021 в 17:30
Надежда на чорного борца и прыгунью в высоту Могучую.
Ответить
+1
-10
Будєм разбіратся (Київ)
27.07.2021 в 20:17
Почнеться легка атлетика і Японія піде вниз
Ответить
+1
0
Приоритет (Неаполь скифский)
27.07.2021 в 15:40
Россия с бритами тоже неплохо прет. А вот Германия, на удивление, очень невзрачно пока. Наверное, после лодочных дисциплин и велоспорта подтянется.
Ответить
+3
-16
velbag (Полтава)
28.07.2021 в 18:51
какая роіся? козломордих на олімпіадє нєт
Ответить
+8
-9
5ata4ok (Харьков)
28.07.2021 в 23:12
дурак думкой багатийэ
+2
-14
Приоритет (Неаполь скифский)
29.07.2021 в 17:29
К сожалению, пока что не слышно и не видно украинцев. А россияне очень здорово начали. Просто великолепно.
+3
-15
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.07.2021 в 00:30
Приоритет, к сожалению ты далпаёпом родился
+11
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.07.2021 в 00:30
Идёшь на йух вместе со своими козломордыми уипанами, ватник
Ответить
+9
-3
MU777777 (Дергачи)
31.07.2021 в 21:35
Иди сам..попкорн
0
-11
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
01.08.2021 в 07:29
Ты дятел беспробудный.Раз так базаришь погоняло поменяй осёл.
0
-9
avatar
Степан Срака
01.08.2021 в 11:34
ОКР в анал непогано пруть
Ответить
+1
0


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