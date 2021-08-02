Олимпиада
Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается
Рейтинг стран на Играх в Токио
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию медальный зачет Олимпиады-2020, которая стартовала 23 июля в Токио. Игры продляться до восьмого августа. Украину представляют 155 спортсменов.
Медальный зачет Олимпиады 2020 по состоянию на 2 серпня, 15:00 по Киеву
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
|Страна
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|Всего
|1
|Китай
|28
|16
|15
|59
|2
|
США
|21
|24
|16
|61
|3
|
Япония
|17
|6
|10
|33
|4
|Австралия
|14
|4
|14
|32
|5
|ОКР (Олимпийский комитет России)
|12
|21
|17
|50
|6
|Великобритания
|11
|10
|12
|33
|7
|Франция
|6
|10
|7
|23
|8
|Республика Корея
|6
|4
|9
|19
|9
|Италия
|4
|9
|15
|28
|10
|Нидерланды
|4
|7
|6
|17
|11
|Германия
|4
|5
|11
|20
|12
|Новая Зеландия
|4
|3
|4
|11
|13
|Чехия
|4
|3
|1
|8
|14
|Канада
|3
|4
|7
|14
|15
|Швейцария
|3
|4
|5
|12
|16
|Хорватия
|3
|2
|2
|7
|17
|Китайский Тайбэй
|2
|4
|4
|10
|18
|Бразилия
|2
|3
|5
|10
|19
|Куба
|2
|3
|2
|7
|20
|Венгрия
|2
|2
|2
|6
|21
|Словения
|2
|1
|1
|4
|22
|Эквадор
|2
|1
|0
|3
|23
|Греция
|2
|0
|1
|3
|24
|Катар
|2
|0
|0
|2
|24
|Косово
|2
|0
|0
|2
|26
|Грузия
|1
|4
|1
|6
|27
|Испания
|1
|3
|3
|7
|28
|Венесуэла
|1
|3
|0
|4
|28
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|28
|Швеция
|1
|3
|0
|4
|31
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|31
|Словакия
|1
|2
|0
|3
|31
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|34
|Австрия
|1
|1
|3
|5
|34
|Индонезия
|1
|1
|3
|5
|34
|Сербия
|1
|1
|3
|5
|37
|Дания
|1
|1
|2
|4
|37
|Ямайка
|1
|1
|2
|4
|39
|
Бельгия
|1
|1
|1
|3
|39
|
Норвегия
|1
|1
|1
|3
|41
|Польша
|1
|1
|0
|2
|41
|
Тунис
|1
|1
|0
|2
|43
|Турция
|1
|0
|3
|4
|44
|Израиль
|1
|0
|2
|3
|44
|Ирландия
|1
|0
|2
|3
|46
|Беларусь
|1
|0
|1
|2
|46
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|46
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|46
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|50
|
Бермуды
|1
|0
|0
|1
|50
|
Иран
|1
|0
|0
|1
|50
|
Латвия
|1
|0
|0
|1
|50
|
Пуэрто-Рико
|1
|0
|0
|1
|50
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|50
|
Филиппины
|1
|0
|0
|1
|50
|
Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|57
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|57
|Доминиканская Республика
|0
|2
|1
|3
|59
|Украина
|0
|1
|5
|6
|60
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|61
|Индия
|0
|1
|1
|2
|61
|Португалия
|0
|1
|1
|2
|61
|Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|61
|
Уганда
|0
|1
|1
|2
|65
|
Болгария
|0
|1
|0
|1
|65
|
Иордания
|0
|1
|0
|1
|65
|
Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|65
|
Туркменистан
|0
|1
|0
|1
|69
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|69
|
Мексика
|0
|0
|3
|3
|71
|Азербайджан
|0
|0
|2
|2
|71
|
Египет
|0
|0
|2
|2
|73
|
Аргентина
|0
|0
|1
|1
|73
|
Армения
|0
|0
|1
|1
|73
|
Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|73
|
Кувейт
|0
|0
|1
|1
|73
|
Малайзия
|0
|0
|1
|1
|73
|
Финляндия
|0
|0
|1
|1
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Потенциальный соперник Шахтёра. Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф ЛЧ
- Шевченко в сборной Украины больше не будет. Стало известно, когда будет назначен новый тренер
- Яремчук выбрал игровой номер в Бенфике
- Олимпиада 2020: полный календарь соревнований
- Черная полоса Уэйна. Руни травмировал подопечного на тренировке, а перед этим угодил в секс-скандал
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (23)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
samojlovs (Донецк)
01.08.2021 в 19:37
Ответить
+1
-1
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.08.2021 в 17:57
Ответить
0
0
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
30.07.2021 в 08:49
Ответить
+17
-3
MU777777 (Дергачи)
31.07.2021 в 21:34
Ответить
+1
-12
Степан Срака
01.08.2021 в 11:31
+4
-2
Степан Срака
01.08.2021 в 11:34
Ответить
+3
-2
аалекс ( Крым)
29.07.2021 в 17:49
Ответить
+2
-6
Приоритет (Неаполь скифский)
29.07.2021 в 17:30
Ответить
+2
-17
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.07.2021 в 00:31
Ответить
+13
-2
Сассуоло Мариуполь (Житомир)
01.08.2021 в 10:08
Ответить
+3
-1
Степан Срака
01.08.2021 в 11:33
+1
-2
IM-RM-DK (Miami)
29.07.2021 в 17:14
Ответить
+4
-5
Приоритет (Неаполь скифский)
29.07.2021 в 17:30
Ответить
+1
-10
Будєм разбіратся (Київ)
27.07.2021 в 20:17
Ответить
+1
0
Приоритет (Неаполь скифский)
27.07.2021 в 15:40
Ответить
+3
-16
velbag (Полтава)
28.07.2021 в 18:51
Ответить
+8
-9
5ata4ok (Харьков)
28.07.2021 в 23:12
+2
-14
Приоритет (Неаполь скифский)
29.07.2021 в 17:29
+3
-15
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.07.2021 в 00:30
+11
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.07.2021 в 00:30
Ответить
+9
-3
MU777777 (Дергачи)
31.07.2021 в 21:35
0
-11
tolina-ystas (Краматорск)
01.08.2021 в 07:29
0
-9
Степан Срака
01.08.2021 в 11:34
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
загрузка...