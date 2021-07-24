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Теннисный провал. Свитолина и Ястремская проигрывают в первом раунде на Олимпиаде-2020
Даяна все же едет домой
Даяна Ястремская таки не смогла задержаться на Олимпиаде в Токио дольше, чем на один день. Сразу после поражения в одиночном разряде украинская теннисистка проиграла и в парном выступлении.
Ястремская с Еленой Монфис (Свитолиной) уступили французской паре Ализе Корне - Фиона Ферро.
В первом сете украинки сразу же отдали соперницам инициативу, потеряв два гейма на своих подачах. Во втором сете начало было равным, но в середине Монфис и Ястремская вновь не смогли защитить свою подачу и в итоге проиграли.
Олимпиада 2020. Теннис. Женщины. Пары
Корне / Ферро (Франция) - Ястремская / Монфис (Украина) 2:0 (6:2, 6:4)
Напомним, сегодня Даяна Ястремская уступила 18-летней представительнице Канады Лейле Анни-Фернандес. Элина Монфис (Свитолина) свой первый матч сыграет в воскресенье против немки Лауры Зигемунд. Ориентировочное начало игры в 5 утра по Киеву.
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